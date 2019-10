Urteil spricht einem Fliesenleger den Führerschein zu

Grafik: marker



Erst in diesem Jahr hat man in Deutschland einen klitzekleinen Schritt vorwärts getätigt, was die Behandlung von Autofahrern betrifft, die mit THC im Blut von der Staatsmacht kontrolliert werden. Während der Führerschein noch vor dem 11.04.2019 bei den geringsten Mengen von einem Nanogramm direkt eingezogen wurde, änderte eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig diesen Umstand und verschaffte Personen, die erstmalig unter der Wirkung von Cannabis ein Kraftfahrzeug geführt haben, ein kleines bisschen Erleichterung. Jetzt wurde erneut mit einem Urteil über den Konsum von Cannabis eine Grenze durchbrochen, die es in Deutschland zuvor stets aufrecht zu erhalten gab. Ein gegen den Rhein-Kreis-Neuss gesprochenes Urteil verpflichtet die Gemeinde, einem mit dem Auto arbeitendem Handwerker und Medizinalhanfnutzer erneut den Führerschein auszustellen. Freie Fahrt für einen Cannabispatienten.



Ein 35-jähriger Fliesenleger, der seit Jahren an starken Rückenschmerzen leidet und daher Cannabis konsumierte, war 2015 in einen Unfall verwickelt, weshalb ihm die Behörden trotz seines nachträglich erlangtem Status als Cannabispatient, den Führerschein entzogen. Da sich die Stadt jedoch weigerte ihm seine Fahrerlaubnis nach einer darauffolgenden Beantragung aufgrund von Zweifeln an dessen Fahrtüchtigkeit zurückzugeben, klagte der Handwerker vor Gericht. Jetzt urteilte das Gericht, nachdem sich der Mann einer medizinisch-psychologischen Untersuchung erfolgreich stellte, dass ihm sein Führerschein erneut ausgestellt werden müsse, da er laut Gutachter trotz des ständig im Blut nachzuweisenden Wirkstoffes der Cannabismedizin nicht eingeschränkt wäre. Seine Reaktionen wären normal, seine Psyche sei nicht beeinträchtigt, und er zeige sich im Gebrauch verantwortlich, stellte man bei der Überprüfung fest. Am Donnerstag wurde daher seitens des Düsseldorfer Verwaltungsgerichtes erstmalig in Deutschland einem Cannabispatienten das Recht auf seinen Führerschein und der Gebrauch des Fahrzeuges zugesprochen. Der aufgrund der Einnahme seiner natürlichen Medizin nun schmerzfreie Fliesenleger erhält neben der Option sogar Lastwagen zu fahren, auch die Möglichkeit an seinem Plan festzuhalten und nun seinen Meister zu machen.



Ein Freibrief für Cannabispatienten stelle das Urteil aber nicht dar, weil es sich laut Richter Dr.Stuttmann um „juristisches Neuland“ handle und bei vergleichbaren Fällen individuell geprüft werden müsse, inwieweit die Fahrtauglichkeit bei einem Medizinalhanfnutzer gewährleistet wäre. Solange sich die Einnahme der Medizin jedoch nicht schädlich auf Körper und Geist auswirke, müssten Behörden aber die Fahrerlaubnis erteilen. Das besagt das erste Urteil eines Hauptsacheverfahrens im Umgang mit medizinischen Cannabis in diesem Zusammenhang.

