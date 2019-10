Kuscheljustiz für Cannabis-Gärtner

Polizei beschlagnahmt 18 Kilogramm Cannabis – Gericht verschont gewerbsmäßige Grower

Sadhu van Hemp

Hätten die vier Cannabis-Grower in einem funktionierenden Rechtsstaat wie den Philippinen oder in einer lupenreinen Demokratie wie China vor dem Kadi gestanden, es wären Köpfe gerollt. Auch in leicht defekten Rechtssystemen, wie sie in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen vorherrschen, hätten die Gerichte auf Grund der erdrückenden Beweislast den Haschgiftverbrechern gründlich den Kopf gewaschen – in Form einer langjährigen Zuchthausstrafe und dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.

Dass es auch anders geht und Gerichte schlicht kein überzogenes Interesse haben, Cannabis-Verbrecher in einen Topf mit Totschlägern, Sittenstrolchen und Gewalttätern zu werfen, stellte letzten Freitag eine Strafkammer in Friesland unter Beweis.

Abgestraft werden sollten vier Männer, die am 3. April bei einer Drogenrazzia in einem Privathaus angetroffen wurden, in dem laut Polizei eine Indoor-Grow-Anlage für mindestens 300 Marihuana-Pflanzen betrieben wurde. Neugierige Nachbarn hatten den Hinweis gegeben, nachdem sie verdächtige Aktivitäten im Obergeschoss des Hauses und regen Besucherverkehr wahrgenommen hatten. Die Polizei ging dem Tipp nach – und wurde fündig. Im Kinderzimmer entdeckten die Beamten einen bereits abgeernteten Grow und insgesamt 18 Kilogramm getrocknete Cannabis-Blüten.

Der 49-jährige Mieter des Hauses hatte vor Gericht keine Chance sich herauszureden, entlastete aber die drei bei der Razzia angetroffenen Personen. Der von der Staatsanwaltschaft ins Feld geführte Beweis für die Tatbeteiligung, dass alle Beschuldigten nach Cannabis rochen und Grasreste am Schuhwerk anhafteten, reichte dem Gericht nicht aus, um mit letzter Sicherheit eine Schuld nachzuweisen. Die drei Angeklagten im Alter von 28 bis 35 Jahren beteuerten, nur zu Besuch gewesen zu sein – und wurden freigesprochen. Eine fünfte Verdächtige, die im Zeugenstand eingeräumt hatte, für die Maniküre der getrockneten Pflänzchen engagiert worden zu sein, wird sich allerdings noch vor Gericht zu verantworten haben.

Der 49-Jährige hingegen wurde schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte für alle Angeklagten eine Freiheitsstrafe von drei Monaten gefordert, wurde aber nur mit einer zweimonatigen Haftstrafe auf Bewährung für den Hauptangeklagten zufriedengestellt. Etwas schwerer wiegen dagegen andere Konsequenzen, die der Verurteilte zu tragen hat. Neben dem Verlust des Mietvertrages für das Haus fallen 3.000 Euro für die Renovierungskosten an, die die Wohnungsgesellschaft einfordert. Auch der Stromversorger bittet wegen Stromdiebstahls zur Kasse – 2.700 Euro. Zu guter Letzt präsentierte der Stadtkämmerer eine Rechnung in Höhe von 14.000 Euro für den Polizeieinsatz und die Gerichtskosten.

Alles in allem ein Urteil, mit dem man leben kann – auch wenn es absurd ist, überhaupt Menschen wegen des Cannabis-Verbots strafrechtlich zu belangen. Doch zugleich zeigt das Urteil, dass die Justiz einen gewaltigen Spielraum in der Strafzumessung hat. Schade nur, dass dieses Beispiel rechtsstaatlichen Vernunftdenkens aus dem niederländischen Fryslân in deutschen Gerichtssälen keine Schule macht.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken