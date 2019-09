Weniger Verbrechen nach der Erlaubnis des Marihuanahandeltreibens

Ein wichtiges Argument der Befürworter eine Cannabislegalisierung ist die Aussage, dass man mit einem legalen Handel die Organisierte Kriminalität eindämmt. Auch hätten Polizei und Gerichte wieder mehr Kapazitäten, sich auf die wirklichen Verbrechen zu konzentrieren, unter denen nicht nur ein einzelner Mensch aufgrund seiner freien Entscheidung möglicherweise zu leiden hat. Dass dem tatsächlich so ist, konnte bereits Anfang 2018 eine Forschungsgruppe norwegischer und amerikanischer Wissenschaftler bestätigen, die sich mit dem Rückgang von Gewaltverbrechen aufgrund des legalen Zugangs zu Cannabis beschäftigte. Jetzt gibt es vergleichbare Erkenntnisse aus der Stadt Denver in Colorado, da sich zwei hochrangige Ökonomen der Federal Reserve Bank of Philadelphia mit dem Zusammenhang zwischen legalen Cannabisverkaufsstellen und der dortigen Kriminalitätsrate beschäftigten. Dabei kam heraus: Legale Cannabisgeschäfte lassen die Kriminalitätsrate sinken!



Laut den Daten, die im Journal Regional Science and Urban Economics veröffentlicht worden sind, führt die Verfügbarkeit von legalen Cannabisgeschäften zu einem Rückgang der lokalen Kriminalität, wie es von Befürwortern der Cannabisfreigabe schon lange prognostiziert wird. „Jede zusätzliche Abgabestelle in einem Stadtviertel führt zu der Verringerung von 17 Straftaten pro Monat pro 10.000 Einwohner, was einem Rückgang von rund 19 Prozent gegenüber der durchschnittlichen Kriminalitätsrate im Stichprobenzeitraum entspricht.“ Der Großteil der Kriminalitätsreduzierung sei dabei auf einen Rückgang der gewaltfreien kriminellen Aktivitäten zurückzuführen. Was die Ökonomen daraus schlussfolgern klingt so: „Insgesamt deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass Cannabisshops die Kriminalität in Stadtvierteln insgesamt verringern, ohne dass Anzeichen für ein Übergreifen auf die umliegenden Stadtviertel vorliegen. … Unsere Ergebnisse stimmen mit Theorien überein, die vorhersagen, dass die Legalisierung von Marihuana illegale kriminelle Organisationen verdrängt und die Kriminalität durch Änderungen des Sicherheitsverhaltens – oder die Substitution durch schädlichere Substanzen – verringert wird. … Weiterhin gibt es keine Beweise dafür, dass der vermehrte Konsum von Marihuana selbst zu zusätzlichen Straftaten führt.“ Die Ergebnisse der Autoren stimmen somit mit früheren Studien überein, die zu dem Schluss kamen, dass die Regulierung des Cannabisverkaufs nicht mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden und sogar eine Rolle bei der Verhütung bestimmter Straftaten wie Diebstahl spielen kann.



Wir danken Norml.org für die Berichterstattung in dieser Sache!

