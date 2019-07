Demokraten und Republikaner sind sich einig: Der derzeitige Widerspruch ist eine Katastrophe

In den USA ist weiterhin eine Gesetzgebung aktiv, die der gängigen Praxis im Land widerspricht. Während einzelne Bundesstaaten oft durch Volksabstimmungen Cannabis zu Genusszwecken legalisieren konnten, sagt das Landesgesetz weiterhin, dass die zu Rauschzwecken einzusetzenden Produkte der Pflanze verboten seien. Da sich in der Vergangenheit somit oft problematische Situationen für Händler, Produzenten und Konsumenten ergaben – auch ein Teil der Staatsmacht nicht eindeutig einschätzen konnte, wie richtig mit der Situation umzugehen wäre – änderte man erst kürzlich im Kongress die Ausgabenpolitik für das Justizministerium, damit keine Gelder mehr zur Verfolgung vom eigentlich verbotenen, aber doch legalen Treiben ausgegeben werden können. Da sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten mittlerweile auch circa 67 Prozent der Bevölkerung für eine vollständige Legalisierung in den USA aussprechen, ist es nun dringend Zeit, eine andere Herangehensweise zu entwickeln, die den Widerspruch zwischen Landes- und Bundesgesetz beendet. Vorgestern gab es daher eine gewichtige Anhörung mit US-Gesetzgebern über Cannabis im Repräsentantenhaus, wo ein Unterausschuss der Justiz sich über die tatsächlichen Umstände ausgiebig informierte und Teilnehmer aus allen Lagern die geltende Gesetzeslage am Ende als katastrophal einstuften.



Die Mitglieder des Justizunterausschusses des Repräsentantenhauses für Kriminalität, Terrorismus und innere Sicherheit hörten sich erstmalig seit Jahrzehnten in der US-Geschichte am Mittwoch dem 10.07.2019 viele Expertenberichte an, in denen die gescheiterte Politik der Bundesregierung zum Verbot von Cannabis infrage gestellt und anschließend Stimmen für eine vollständige Legalisierung laut wurden.







Die geladenen Sprecher der gestrigen Anhörung waren Dr. David Nathan von der Gruppe Ärzte für Cannabis, Marilyn Mosby, Esq., Staatsanwältin für Baltimore City, Dr. G. Malik Burnett (ehemals Mitglied der Drug Policy Alliance) und Neal Levine, Chief Geschäftsführer der Cannabis Trade Federation, deren Beiträge auch in Textform online einzusehen sind. Nach der Anhörung waren sich die Mitglieder des Ausschusses weitestgehend darüber einig, dass eine Veränderung des Bundesverbotes in jedweder Form zu befürworten ist. „In diesem Land herrscht ein wachsender Konsens darüber, dass die derzeitigen Marihuana-Gesetze nicht angemessen sind und wir über ernsthafte Reformen nachzudenken haben„, sagte die Abgeordnete Karen Bass. „Die heutige Anhörung war ein erster Schritt in diesem Prozess.“ Rep. Tom McClintock wies darauf hin, dass es für jeden Teilnehmer kristallklar wäre, dass die geltenden Gesetze keinen Sinn ergeben würden und man damit nichts erreicht hätte, was einst angepeilt gewesen war.



In der Anhörung „Marijuana Laws in America: Racial Justice and the Need for Reform“ wurde dabei auch besonders die Ungerechtigkeit in den Vordergrund gerückt, die ethnischen Gruppen auch heute noch oft zum Verhängnis wird. Besonders Afroamerikaner und Amerikaner mexikanischer Abstammung werden schließlich unverhältnismäßig oft Opfer von Anti-Cannabis-Polizeiarbeit, die ganze Gemeinschaften nachhaltig negativ beeinflusste. „In dem einem Amerika gibt es viele Männer und Frauen – die meisten von ihnen sind wohlhabend, weiß und gut vernetzt – die Cannabisunternehmen gründen, Arbeitsplätze schaffen, erhebliches persönliches Vermögen anhäufen und Milliarden von Steuerdollar für Staaten generieren, die dann wiederum Cannabisprogramme sanktionieren. In dem anderen Amerika gibt es viele Männer und Frauen – die meisten von ihnen sind arm und bunt – die wegen Cannabis verhaftet werden und anschließen unter den Folgen einer strafrechtlichen Verurteilung leiden“, sagte Malik Burnett, der Chief Operating Officer von The Tribe Companies, um die Ungerechtigkeit im Kampf gegen Cannabis und dessen Konsumenten auf den Punkt zu bringen. Da diese Tatsache mittlerweile von den meisten Mitgliedern der unterschiedlichen politischen Parteien verstanden wird, muss sich in Zukunft auch aus diesem Grund etwas Grundlegendes bezüglich der widersprüchlichen Gesetzeslage Cannabis betreffend in Amerika ändern.



Der States Act – ein Gesetzesentwurf der Bundesstaaten die Sicherheit ihrer eigenen Gesetze garantieren würde – oder der Marijuana Justice Act – welcher die landesweite Legalisierung von Cannabis einläuten und Menschen mit Gefängnisaufenthalten aufgrund Marihuanabesitzes rückwirkend von ihrer Schuld befreien würde – sind derzeit die favorisierten rechtlichen Schritte mit der offensichtlich alle Mitglieder des Justizunterausschusses liebäugeln. Die Mitglieder beider politischer Parteien zeigten schließlich den eindeutigen Wunsch, die Verbotspolitik der USA zu reformieren, und die einzige Meinungsverschiedenheit bestand einzig darin, wie und nicht ob, sagte selbst Justin Strekal von NORML nach Abschluss des als „historisch“ bezeichneten Ereignisses höchst erfreut.



Legaliziation imminent!

