Kommission in Frankreich empfiehlt die Legalisierung



Unter dem früheren Justizminister Jeff Sessions bangten viele Cannabisbefürworter der USA, dass sich der bekennende Marihuanafeind unter Berufung des Landesgesetzes gegen die Bundesgesetze auflehnen würde. Eine Strafverfolgung lizenzierter Händler und Produzenten hätte leicht die Folge sein können, wäre dem guten Mann nicht regelmäßig der Geldhahn bezüglich dieser Absichten im Vorfeld abgedreht worden. Der Nachfolger William Barr äußerte sich schon vor seiner Benennung zum Attorney General, dass er trotz ablehnender Haltung keine derartigen Handlungen anstreben würde. Jetzt hat der Kongress am Donnerstag die offiziellen Schritte eingeleitet, damit in allen Bundesstaaten der USA allen unter den verschiedenen Landesgesetzen legal agierenden Personen wirklich kein Ärger seitens des Justizministeriums mehr droht. Der Kongress in den USA schützt den legalen Cannabishandel.



„Dies ist die bedeutendste Abstimmung über die Marihuana-Reformpolitik, die das Repräsentantenhaus je getroffen hat„, sagte der politische Direktor der NORML, Justin Strekal über die getroffenen Entscheidungen. „Die Aktion des Kongresses unterstreicht dazu auch die wachsende Macht der Reformbewegung betreffend Marihuana-Gesetze und zeigt das wachsende Bewusstsein der politischen Führer auf, die nun erkennen, dass die bisherige Politik des Verbots und der Kriminalisierung gescheitert ist“, fügt er an. 267 Befürworter überstimmten am Donnerstag 165 Gegner der Gesetzesänderungen, die künftig dafür sorgen wird, dass ähnlich des medizinischen Einsatzes von Cannabis, auch der Freitzeitgebrauch vor Eingriffen durch das Justizministeriums geschützt wird. An der Zahl der Befürworter könne man direkt erkennen, wie viel Zuspruch mittlerweile im Kongress für umfassende und andauernde Veränderungen der Marihuana-Politik vorhanden ist.



Die Novelle, mit der bislang das Cannabisgesetz in Washington, DC und gewissen US-Territorien geschützt wurde, ist jetzt einem umfangreicheren Gesetzesentwurf zur Finanzierung spezieller Teile der Bundesregierung für das Geschäftsjahr 2020 beigefügt und stellt damit eine beachtliche Ausweitung des sonst nur jährlich durch strikte Ausgabenverbote erkämpften Friedens dar. Neal Levine, der CEO der Cannabis Trade Federation, ist auch von der großen Bedeutung des Sieges in der Gesetzgebung überzeugt:„Der historische Charakter dieser Abstimmung kann kaum überbewertet werden“, sagte er. „Zum ersten Mal hat eine Kammer des Kongresses erklärt, dass die Bundesregierung sich den Cannabisgesetzen der verschiedenen Bundesstaaten unterzuordnen habe.“ Verhindert wird durch die von Earl Blumenauer, Eleanor Holmes Norton und Tom McClintock voran gebrachte Maßnahme, dass das Justizministerium Geld dafür verwendet, die Entwicklung und Einführung eigener Gesetze zur Legalisierung von Cannabis – Besitz, Gebrauch, Verkauf und Produktion betreffend – in den einzelnen Bundesstaaten und Territorien der USA zu unterbinden oder zu behindern, weshalb sich Nutzer, Händler und Produzenten nun so sicher fühlen dürften wie noch nie zuvor.



Auch in Frankreich scheint immer mehr verstanden zu werden, dass die Prohibition von Cannabis einen größeren Schaden verursacht als es der legale Markt jemals könnte. Experten einer von der Regierung beauftragten Kommission empfahlen nach ausgiebiger Analyse den Lenkern des Landes, einen geregelten Handel mit Cannabis zuzulassen, damit die Kontrolle über das natürliche Rauschmittel aus den Händen des Schwarzmarktes entrissen werden könne. „Das fünfzig Jahre lang in Frankreich angewandte Mittel der Strafverfolgung hat sich als Reinfall bewiesen“, schreiben die von der Regierung beauftragten Experten des Wirtschaftsanalyserats in ihrem Bericht „Cannabis: wie man die Kontrolle zurückerhält“. Staatlich kontrollierte Cannabisgeschäfte wären die beste Lösung, den Drogenhandel zu kontrollieren und den Zugang für jüngere potenzielle Konsumenten stark einzuschränken. 57000 Arbeitsplätze könnten durch eine Legalisierung von Cannabis entstehen, während der Staat jährlich bis zu 2,8 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen könnte.



Da sich bereits vor den letzten Wahlen nahezu alle Präsidentschaftskandidaten zu einer Verbesserung der Drogenpolitik bekannten, dürfte mit Unterstützung aufseiten der Politik gerechnet werden. Auch wenn sich die Regierungssprecherin hinsichtlich einer Freigabe von Cannabis vorerst noch negativ äußerte, so sagte der parlamentarische Sprecher von Präsident Macrons LREM-Partei, dass die Tür in dieser Debatte noch nicht geschlossen wäre. Nur Stunden nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der Expertenkommission hatten 70 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – darunter die Nummer zwei der regierenden LREM-Partei – im Nouvel Obs-Magazin eine Petition veröffentlicht, in der sie die Legalisierung im Namen des „Pragmatismus“ forderten.

