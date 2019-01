Persönlich würde er Gras aber in den gesamten Staaten verbieten wollen.



Über einen langen Zeitraum, nach der gewonnen Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, bangte die Cannabisbranche, da der eingesetzte Justizminister Jeff Sessions immer wieder damit drohte das Bundesgesetz über die Landesgesetze zu stellen und legal agierende Geschäftsleute zu verfolgen. Nachdem ihm einzelne Schutzmechanismen in Form von verpflichtenden Memos – wie dem Cole Memorandum – jegliche Strafverfolgung in einzelnen Bundesstaaten mit legalem Zugang zu Cannabis verboten hatten, schmiss Donald Trump seinen bekennenden Drogenkrieger aufgrund persönlicher Interessen aus dem Amt, sodass nun ein neuer Amerikaner den tragenden Posten zugeschrieben bekommt. Wahrscheinlich wird William Barr nun zukünftig den Titel Attorney General tragen dürfen, der wahrlich auch kein Freund von legalem Marihuana zu sein scheint. Dennoch wird sich Barr nach eigener Aussage nicht über die bislang getroffenen Entscheidungen hinwegsetzen und nun damit anfangen die wachsende Branche ins Chaos zu stürzen. Der nächste Justizminister der USA achtet die Cannabislegalisierung, auch wenn er persönlich Gras in den gesamten USA lieber weiterhin verboten sehen würde.



Am Dienstag den 15.01.2019 musste der von Donald Trump vorgeschlagene Kandidat für den Posten des amerikanischen Justizministers einigen Fragestellern Rede und Antwort stehen. Während seiner Bezeugung vor dem Senat stellte ihm dort der demokratische Senator Cory Booker die Frage, ob Barr seine Macht dazu missbrauchen würde, das Bundesgesetz in Bundesstaaten durchsetzen zu wollen, die per Landesgesetz den Handel mit Marihuana erlaubten. Daraufhin erwiderte William Barr, dass er zwar selbst dafür wäre, Cannabis in den gesamten Vereinigten Staaten zu verbieten, doch er sich in seinem Posten an die Regeln halten werde. Kein Geschäft, welches aktuell legal in der Branche agiere, müsse sich daher vor einem Eingriff der Justizbehörden ängstigen. Alle Beteiligten, welche sich derzeit aufgrund des Cole Memorandums in Sicherheit wiegen, würden weiterhin dessen Schutz genießen. Eine Entscheidung, welche Marihuana wieder verbieten könne, müsse einzig vom Kongress angestrebt werden, sagte William Barr, der damit der Gesetzgebung seine völlige Loyalität abseits eigener Interessen versicherte. Dennoch forderte er die Mitglieder des Kongresses auf eine gesamtheitliche Lösung anzustreben, wie man mit Cannabis in den Vereinigten Staaten künftig umzugehen habe. Die Widersprüchlichkeit in der Gesetzeslage des Landes und der Bundesstaaten würde wie eine Hintertür das Bundesgesetz untergraben, was einfach nur als haltlos anzusehen wäre. Man müsse daher Regeln entwickeln, wie man Cannabis künftig in den kompletten USA begegnen solle.



Justin Strekal, der politische Sprecher von NORML, begrüßt die ehrlichen Aussagen des auf dem Prüfstand stehenden Kandidaten für den US-Justizministerposten und kommentierte dessen Einstellung folgend: „Es ist ermutigend, dass William Barr sich dazu verpflichtet hat, das Bundesverbot von Marihuana nicht gegen jene Bundesstaaten durchzusetzen, welche ihrer Gesetze diesbezüglich bereits reformierten. Mit dieser Verpflichtung hat der Kongress aber auch ein klares Mandat erhalten nun endlich Maßnahmen zu ergreifen und die zugrunde liegende Politik der Kriminalisierung auf der gesamten Bundesebene zu beenden.“



