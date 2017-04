Kurswechsel in der Drogenpolitik nur von Marine Le Pen abgelehnt.

Frankreich verfolgt seit 1970 Cannabiskonsumenten verhältnismäßig hart. Ein Jahr Haft und 3750 € Euro Zahlung können drohen, wird man in Frankreich beim Kiffen erwischt. Obwohl die Franzosen unter diesen Regeln zu einem der Europameister des Marihuanakonsums heranwuchsen, war das Thema lange Zeit mit vielen Tabus behaftet. Zur jetzigen Präsidentschaftswahl hat sich das Hanfblatt aber überraschend heftig gewendet: Vier von fünf Präsidentschaftskandidaten in Frankreich stimmen für Cannabis.

Nicht nur der linke Flügel bekennt sich zum Cannabiskonsum in der Bevölkerung, sondern auch die anderen Kandidaten für den in Aussicht stehenden Präsidentschaftsposten haben verstanden, dass der geführte Krieg gegen das nützliche Kraut ein unsinniger ist. Aus diesem Grund bekennen sich unter anderem der derzeitige Favorit in Umfragen Emmanuel Macron und auch der unter Skandalen leidende François Fillon zu einem Umdenken. Marcon empfände es als eine große Verbesserung der aktuellen Lage, wenn anstatt einer drohenden Gefängnisstrafe beispielsweise nur noch eine kleine Bußgeldsumme in Höhe von 100 € Euro vorgesehen wäre, würde man beim Kiffen erwischt. Die aus dem linken Flügel der französischen Politik antretenden Jean-Luc Melenchon und Benoit Hamon wollen Marihuana dagegen vollständig legalisiert sehen. Letzter sprach schon von staatlich kontrollierten und steuerpflichtigen Cannabisprodukten in legalen Verkaufsstellen, die natürlich einzig Erwachsenen den Eintritt gewähren.

Nur der rechte Sammelplatz unter Marine Le Pen und ihrem Front National sieht selbstverständlich keinen Veränderungsbedarf an der strikten Cannabiskonsumentenverfolgung in Frankreich. Legalisierung sei eine komplett durchgeknallte Idee, man müsse mit jedweder verfügbaren Kraft gegen die Drogen und Drogendealer ankämpfen, sagte der Wahlkampagnendirektor David Rachline im Oktober dem Radiosender France 2. Die französische Polizei hingegen hat auch eingesehen, dass die Gesetzeslage ineffektiv und äußerst limitiert ist, weswegen eintretende Zeitersparnis und verbesserte Präventionsarbeit durch eine Legalisierung von Cannabis von dieser Seite wohl begrüßt würden. Sichtbar wird die fehlgeleitete Drogenpolitik auch aufgrund der verfügbaren Zahlen, die knapp die Hälfte aller 17-Jährigen zeigen, welche trotz des harten Durchgreifens der Staatsmächte schon recht früh in den Kontakt mit der illegalisierten Heilpflanze kamen. Insgesamt sollen in Frankreich mittlerweile circa 700000 Menschen täglich ihre zuvor auf dem Schwarzmarkt erstandenen Cannabisprodukte genießen – meist in Form von Joints.

Hoffentlich üben alle französischen Potheads daher auch etwas stärkeres Gewicht auf die Stimmzettelauszählung der Präsidentschaftswahl am 23. April aus. Die grünen Daumen gehören gedrückt!