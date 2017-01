Legalisierung ein Topthema in Frankreich.

Der Flügel linker Parteien in Frankreich versucht während verschiedener Debatten zu entscheiden, welcher sozialistisch eingestimmte Politiker sich am wirkungsvollsten bei der Präsidentschaftswahl gegen die aufgestellten Kontrahenten anderer politischer Richtungen durchsetzten könnte. Während der zweiten Vorstellungsrunde der Kandidaten am gestrigen Abend wurde offensichtlich, dass die Legalisierung ein Topthema in Frankreich darstellt. Linke Präsidentschaftskandidaten bekennen sich zu Cannabis.

Auch wenn andere Bereiche wie die Atomkraft, Europa, Migranten und Säkularismus große Teile der Debatte ausgemacht haben sollen, beginnen französische Webseite ihre Berichte lieber mit den Einzelheiten über die Stellung der unterschiedlichen Personen zur Frage des zukünftigen Umgangs mit Marihuana. Sieben Kandidaten unterschiedlicher links gerichteter Parteien gaben ihre Sicht der Dinge wider und offenbarten teils überraschende Geständnisse, weshalb das Medienecho verständlich scheint.

So sind sich zwar nicht alle linken Politiker einig, Cannabis zukünftig frei für Erwachsene erhältlich zu machen, doch ein Teil erkennt die Notwendigkeit eines Umschwunges in Frankreich an. Benoit Hammon von der Parti Socialiste und ehemaliger Bildungsminister verstehe beispielsweise nicht, warum man 535 Millionen Euro in den wenig erfolgreichen Drogenkrieg stecke, anstatt das Geld für Prävention zu verwenden, die Drogensüchte im Vorfeld verhindere. Sylvia Pinel von der Parti radical de gauche sähe bei stattfindender Entkriminalisierung staatliche Ressourcen in der Verbrechensbekämpfung frei werden, die anderweitig sinnvoller eingesetzt wären, weshalb sie einen Umschwung in der Cannabispolitik unterstütze. Am stärksten überraschte jedoch der Gründer und Vorsitzende der Partei Front Democrate Jean-Luc Bennahmias, der seinen Ärger über die vierzig Jahre andauernde Heuchelei kundtat und sich zugleich als Gelegenheitskonsument von Cannabis outete.

Hoffnungen für Frankreichs Kiffer.