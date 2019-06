FDP fällt mit SPD und CDU den Linken in den Rücken



Seit mehr als zwei Jahren versuchen gewisse Fraktionen, den Kampf gegen Cannabiskonsumenten und Schwarzmarkthandel etwas aufzuweichen und zu verändern. Leider stoßen diese Parteien dabei immer noch auf großen Widerstand aufseiten der regierenden Volksparteien. Während die Grünen mit ihrem Cannabiskontrollgesetz trotz mehrfachem Scheitern an ihren Plänen festhalten, verlangte die FDP immerhin auch schon von der Bundesregierung, dass man wenigstens im Interesse der Bürger klärende Modellprojekte umzusetzen habe. Auch die Linken machten sich bereits für die Cannabis konsumierenden Menschen im Land stark und forderten eine Beendigung des Cannabisverbotes zwecks Verbesserung der prekären Situation, in welcher sich Marihuanafreunde tagtäglich befinden. Jetzt wurde gestern im Gesundheitsausschuss über zwei der drei Vorhaben entschieden und natürlich gab es keinen Fortschritt bezüglich der unbeliebten Thematik. Der Gesundheitsausschuss stimmt gegen eine bessere Cannabispolitik.



In der gestern stattfindenden Sitzung des Gesundheitsausschusses wurde über die Anträge der FDP und der Linkspartei entschieden, wobei sich die Mehrheit der Vertreter von SPD und Union gegen die beiden unterschiedlichen Vorhaben wendeten. Während es beim Antrag des FDP um die Durchführung von Cannabismodellprojekten zu Studienzwecken handelte, forderte die Linkspartei eine Entkriminalisierung von allen Cannabiskonsumenten. In beiden Fällen wurden die Anträge abgelehnt, sodass eine eindeutige Grundhaltung des Gesundheitsausschusses gegen eine Verbesserung der drogenpolitischen Lage offensichtlich wurde. Besonders bemerkenswert ist dabei der Umstand, dass sich selbst die FDP, die ihren eigenen Antrag für die Durchführung von Modellprojekten aufs Eis gehen sah, gegen die Vorschläge der Linken stemmte und mit den einheitlich alles ablehnenden Vertretern von CDU und SPD gemeinsame Sache machte. Obwohl die Anträge seit eineinhalb Jahren unangetastet zur Abstimmung vorlagen, hat man nun somit den Stillstand in der Debatte mit gutem Gewissen weitergetragen. Den Grund für die Haltung der FDP erklärte der drogenpolitische Sprecher der Liberalen, da man schlussendlich „nicht Schwarzmark-Marihuana“ legalisieren wolle, was Dr. Wieland Schinnenburg bereits im letzten Jahr im Bezug zu den Anträgen der anderen Parteien verkünden ließ. In einer auf der Deutschen Apotheker Zeitung teilweise veröffentlichten Pressemitteilung des Rechtsanwaltes und Zahnarztes kritisiert der drogenpolitische Sprecher letztendlich nur das Verhalten der SPD, die sich eben auch gegen den Antrag der FDP entschied. „Union und SPD blockieren weiter eine moderne Drogen- und Suchtpolitik. Bei rund vier Millionen Cannabis-Konsumenten, die sich auf dem Schwarzmarkt versorgen, muss man die Repressionspolitik der Bundesregierung als gescheitert ansehen. Besonders enttäuscht bin ich von der SPD, die sich in der Plenardebatte für Cannabis-Modellprojekte ausgesprochen hatte, nun aber eingeknickt ist“, wird Schinnenburg dort zitiert.



Einzig die Grünen stimmten zusammen mit der Linkspartei für beide eingebrachten Anträge, wobei der Antrag der Grünen betreffend ihres Cannabiskontrollgesetzes in der gestrigen Sitzung des Gesundheitsausschusses nicht behandelt wurde. Die finale Entscheidung über die beiden jetzt abgelehnten Anträge obliegt im Endeffekt aber noch dem Bundestag, doch lässt sich nach dem traurigen Debakel beim Ausschussvotum nahezu vorhersehen, wie dort über die Forderungen ebenfalls entschieden werden wird.



„No Cannabis for you“ – zumindest nicht legal.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken