Mit bis zu sechs Hanfpflanzen die Haushaltskasse jedes Thailänders aufpäppeln.

Big Buddha smiles!



Thailand hat beweisen, dass man die Drogenpolitik eines Landes nur innerhalb weniger Monate verändern kann. Nicht einmal drei Monate dauerte es im Land des Lächelns, die Überlegung, Marihuana für Kranke verfügbar zu machen, in die Realität umzusetzen. Da Cannabis für den Freizeitkonsum jedoch weiterhin verboten blieb, nun am 24. März aber die ersten Wahlen seit 2014 anstehen, gehen angesehene Politiker auf tatsächlichen Konfrontationskurs mit dem Hanfverbot. Ein Kandidat für den Premierministerposten in Thailand möchte Cannabis legalisieren.



Illegales Gras in Thailand zu besitzen, kann derzeit noch böse Folgen für diejenige Person mit sich bringen, welche das Naturrauschmittel bei sich trägt. Dennoch erfreut sich natürlich auch in Südostasien das heilige Kraut einer großen Beliebtheit. Da zudem ein Umschwung in der Welt festzustellen ist, und sich Thailänder für gewöhnlich keine finanziellen Luftsprünge erlauben können, möchte nun einer der potenziellen Ministerpräsidenten eine gewaltige Veränderung forcieren, sollte seine Partei eine gewichtige Rolle nach dem Abschluss der diesjährigen Parlamentswahlen besitzen. Der bekannte Industriemagnat Anutin Charnvirakul von der Bhum-Jai-Thai-Partei geht mit dem Versprechen in den Wahlkampf, dass er die Freigabe von bis zu sechs Hanfpflanzen pro Haushalt durchsetzen würde, wenn er genügend Stimmen bei den anstehenden Wahlen einheimse. Da Thailänder in der Regel nur circa 850 Dollar im Monat verdienten, würde die Produktion von Rauschhanf eine willkommene Einnahmequelle darstellen, die bei einem Kilogrammpreis von 2200 Dollar große Verlockungen für die Allgemeinheit birgt. „Wir alle wissen, dass es insgesamt eine Unterversorgung von Cannabisprodukten gibt und dass die Nachfrage stetig wächst. Thailand hat hier die besten Bereiche, die weitestgehend akzeptiert werden“, sagte der 52-jährige Politiker über sein Vorhaben in Interviews. „Wenn wir die Denkweise ändern könnten, dass es wohltuender als schädlich für die Gesundheit der Menschen ist, und dass dies einen Wert hat, warum machen wir Cannabis dann nicht zu einer alternativen Einkommensquelle?“, sprach Anutin Charnvirakul unverblümt in Bangkok gegenüber Medien aus. „Die Bhum Jai Thai stellt eine mittelgroße Partei dar, die anscheinend bereit ist mit jeder anderen Partei zusammenzuarbeiten. Ihr Anführer ist den meisten Thais bekannt“, sagte Paul Chambers, ein Dozent des Colleges für Community Studies der Naresuan University. „Sollte es genügend Plätze für die Partei geben, könnte die Bhum Jai Thai selbst die zentrale Rolle einer Mehrparteienkoalition übernehmen, mit Anutin Charnvirakul als Premierminister.“



Der private Grasanbau würde im derzeit militärisch geführten Thailand dann wohl recht schnell legalisiert werden, während man im christlich-sozial gelenkten Deutschland selbst beim Medizinalhanf weiterhin auf einer Stelle tritt, oder selbst bei CBD zwanghaft versucht eine Rolle rückwärts zu machen.