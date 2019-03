Verhältnismäßigkeit im Strafrecht und politische Maßnahmen zur Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten gefordert.



Mit der Gründung von LEAP Deutschland im Jahr 2014 beziehungsweise 2015 wurde auch in Deutschland ein wichtiger Schritt gegen die geltenden Ungerechtigkeiten in der Drogenpolitik unseres Landes vollzogen. Da sich unter dem Banner „Law Enforcement against Prohibition“ – zu Deutsch „Gesetzeshüter gegen Prohibition“ – eine beachtliche Anzahl an Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Polizisten, Richter und Staatsanwälte versammeln und dort für eine fortschrittliche Drogenpolitik eintreten, klingen die auch von regulären Legalisierungsbefürwortern geforderten Maßnahmen in der Allgemeinheit wesentlich stärker an. Mehrfach forderten die Mitglieder von LEAP von der politischen Riege bereits, sich anhand der Tatsachen und wissenschaftlichen Ergebnisse zu orientieren und forderten konkrete Maßnahmen zwecks einer alsbaldigen Reformierung des bislang angewendeten Betäubungsmittelgesetzes. Jetzt haben sich die gemeinsam agierenden Personen erneut zu Wort gemeldet und ihre Forderungen in einem öffentlich zugänglichen Schreiben verewigt. LEAP Deutschland versendete einen offenen Brief an 709 Mitglieder des Bundestages, um auf die fehlgeleitete Drogenpolitik Deutschlands aufmerksam zu machen und ein Umschwung im Umgang mit Drogenkonsumenten einzufordern.



In dem am gestrigen Datum an 709 Mitglieder des Bundestages versendeten Schreiben hat LEAP Deutschland konkrete Punkte genannt, welche zukünftig von den Abgeordneten in der Diskussion über Drogenkonsum und Drogenkonsumenten stärker wahrgenommen gehören. Dazu zählt auch die gesetzlich geforderte Verhältnismäßigkeit im Strafrecht, die derzeit im Vergleich zu tatsächlichen Verbrechen nicht wirklich vorhanden scheint, aber laut Art. 1 Absatz 3 GG sowie Art. 20 Absatz 3 GG der Verfassung eigentlich geboten werden müsste. Obwohl die Prohibitionspolitik tief in die Grundrechte des Einzelnen eingreife und sogar die möglicherweise stattfindende Selbstschädigung eines oder einer Konsumenten/in unverhältnismäßig hohem Maße bestrafen würde, wäre der Nutzen nicht ersichtlich. Selbst Jugendliche würden schließlich weiterhin ohne Probleme an jegliche gehandelten Substanzen des Schwarzmarktes gelangen, was zeige, dass die Strafverfolgung und Strafandrohung keine positiven Auswirkungen auf diesen Aspekt besäße. Daher fordert LEAP Deutschland in dem offenen Brief auch eine Entkriminalisierung der Konsumenten und Schritte in Richtung der Legalisierung. Dies würde neben stärkerem Verbraucher-, Gesundheits- und Jugendschutz auch zu einer Verringerung des Schwarzmarkthandels führen und somit eine Haupteinnahmequelle krimineller Strukturen versiegen lassen.



Um erste Schritte in dieser Richtung gehen zu können, sollte man sich fortan darauf einlassen, bei dem Besitz geringer Mengen von der Beschlagnahmung und dem Strafvollzug abzusehen und dafür lieber auf kommunaler Ebene Strukturen zur Beratung aufbauen. Diese Methode wird in Portugal seit fast 18 Jahren erfolgreich angewandt. Gerade im Bezug zum Cannabiskonsum sei es nicht ersichtlich, weshalb überhaupt ein rechtliches Vorgehen gerechtfertigt wäre, dass zu viele Unklarheiten über die genauen Absichten einer strikten Vorschrift überlassen würde. Da dennoch die seit Jahren stattfindenden Diskussionen und Beratungen keinen Fortschritt zutage bringen, fordert LEAP Deutschland unter anderem auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern unterschiedlicher Parteien, die dafür Sorge tragen könnte die dringend benötigten Reformen in der Drogenpolitik weiter voranzubringen. So könnte es noch in dieser Legislaturperiode bewerkstelligt werden, dass eine bundesweit einheitliche Benennung der Geringen Menge stattfinden könnte, unter dessen Besitzgrenze dann alle strafrechtlichen Maßnahmen fortan eingestellt gehören.



LEAP Deutschland – „Gesetzeshüter gegen Prohibition“ – fordert diese Maßnahmen nicht ohne einen triftigen guten Grund, sondern mitunter wegen der im Berufsleben gewonnenen Erfahrung in diesem Bereich. „Niemand kennt die Folgen einer allein auf Kriminalisierung und Repression setzenden Drogenpolitik besser als diejenigen, die sie durchsetzen müssen“, erinnern die Mitglieder von LEAP Deutschland daher alle Zweifler aus der Politik auf ihrer Webseite gern, nachdem auch diese sich mit dem offenen Brief vom 06.03.2019 ernsthaft auseinandersetzen zu haben.



Website: www.leap-deutschland.de



E-Mail: kontakt@leap-deutschland.de