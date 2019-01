Gutes Geldverdienen mit legalem Gras in Kanada

43 Millionen Dollar Umsatz mit Cannabis in nur zwei Wochen nach der Legalisierung.

Als man in Kanada am 17. Oktober Cannabis für Genusszwecke legalisierte, wusste man, dass dem zuvor damit viel Guthaben verdienenden Schwarzmarkt eine sprudelnde Geldquelle entziehen würde. In welcher Höhe das monatliche Kapital der vielen Graskonsumenten tatsächlich lag, ließ sich bis dahin nur grob schätzen. Nachdem man nun einen legalen und regulierten Handel mit Marihuana erlaubte, lässt sich mithilfe offizieller Datenerhebungen herausfinden, wie viel Geldverdienen mit legalem Gras in Kanada möglich ist. So wurden laut dem nationalen Statistikbüro Statistic Canada alleine zwei Wochen nach der Freigabe von Rauschhanf zu Genusszwecken bereits 43 Millionen Dollar in Kanada damit umgesetzt.

Dass der Verkauf von legalem Marihuana in Fachgeschäften oder über den Onlinehandel ein erfolgreiches Geschäft darstellt, bekamen selbst Personen vor Augen geführt, die Cannabisgebrauch bislang nur einer kleineren Ansammlung von Kiffern unterstellten. Zwei Tage nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada waren die ersten Meldungen über leere Regale und Lieferengpässe auch in Deutschland zu entdecken. Nur eineinhalb Monate nach dem Gesetzesumschwung hörte man selbst hier über den bestehenden Fachkräftemangel im liberalen Land, den die keimende Branche mit übermäßig vielen neuen Anstellungen in ihrem Segment dort verursachte. Jetzt hat das nationale Statistikbüro Statistic Canada vor wenigen Wochen die Umsatzergebnisse des kanadischen Einzelhandels der vergangenen Monate bekannt gegeben, unter denen sich erstmals auch die Umsätze der legalen Cannabisbranche befinden. Insgesamt konnte in Kanada im Oktober 2018 ein Gesamtumsatz von 51 Milliarden Dollar festgestellt werden – mit Cannabis wurden zwischen dem 17. – 31. Oktober sogleich knapp 43 Millionen Dollar umgesetzt. Spitzenreiter im Geld verschieben bleiben die Automobile und Maschinenteile absetzenden Handelsplätze, doch für eine lange Zeit verschmähte und erst kürzlich zurückgeholte Pflanze schlägt sich Cannabis im Einzelhandel schlichtweg hervorragend. Ebenfalls beeindruckend sind die Ergebnisse im Bezug zu geschaffenen Arbeitsplätzen, wo sich laut Statistic Canada zwischen 2017 und 2018 eine 266 Prozent hohe Steigerung verzeichnen lassen hat. Von einst 1829 Angestellten im Juli 2017 erhöhte sich die Anzahl im Marihuanabusiness beschäftigter Menschen bis November 2018 auf 10400 Personen, welche jetzt allesamt legal und fleißig im kanadischen Grasgeschäft tätig sind und für noch mehr Umsatz sorgen werden, während der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird.

Es ist ein gutes Geldverdienen mit legalem Gras in Kanada.