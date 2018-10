Zwei Tage nach der Legalisierung von Rauschhanf sind die Regale schon leer.

Kaum ist Cannabis in Kanada legalisiert worden, schon häufen sich die Meldungen über Lieferengpässe und leere Regale bei lizenzierten Händlern. Nachdem am 17.10.2018 der Gesetzesumschwung im nordamerikanischen Land stattgefunden hat, stürzten sich zuvor noch kriminalisierte Bürger auf das staatlich regulierte Angebot und frönten der neu erlangten Freiheit in einem solchen Maße, dass alle Befürchtungen eintraten, die prognostizierten, dass nicht genügend Ware für den Genusssektor vorhanden sein würde. Cannabis ist in Kanada fast ausverkauft.

Nicht nur in ortsansässigen Geschäften, sondern auch im Onlinehandel weisen bereits zwei Tage nach der Freigabe der natürlichen Rauschsubstanz viele leere Regale und Online-Texthinweise darauf hin, dass eine riesige Nachfrage nach Cannabis in Kanada besteht. Allein in Quebec sollen am ersten Tag des regulierten Handels über 42500 Bestellungen eingegangen sein, welche Marihuana zu Genusszwecken forderten. In Neufundland und Labrador berichten Ladenbesitzer dagegen von einem zeitlich begrenzten Ausverkauftstatus der begehrten Ware, der hoffentlich nur von kurzer Dauer ist. Geringe Bestände des zum erwachsenen Genuss erlaubten Pflanzenproduktes sorgen aber zeitgleich für Lieferengpässe und längere Wartezeiten, während schon im Vorfeld die bestellten Mengen oft nicht an die lizenzierten Geschäfte ausgeliefert werden konnten. So gehen manche Geschäftsleute heute schon davon aus, dass die Situation sich in den nächsten Monaten kaum verbessern lassen werde, weshalb die Schwierigkeiten, an legales Gras zu gelangen, noch längerfristig bestehen könnten. Auch in anderen Regionen Kanadas, wie in den Provinzen Alberta und Prince Edward Island, gähnen leere Regale die Kundschaft an, sodass die Besitzer der Geschäfte alle extra dafür anreisenden Personen wieder nach Hause schicken müssen – und damit zurück auf den Schwarzmarkt.

So erscheint die neue Idee der deutschen FDP sicherlich nicht als der dümmste Vorschlag, würde man künftig die Überschüsse aus dem geplanten heimischen Cannabisanbau in der Zukunft in alle Welt exportieren – auch wenn es sich bei dem im Bundestag als Antrag eingereichten Gedanken vorerst nur um medizinisches Cannabis handelt. Die Nachfrage in Kanada zeigt den riesigen Bedarf nach dem berauschenden Naturheilmittel schließlich eindrucksvoll auf und lässt die Menge an Geld und Ware fassbar erscheinen, welche anderswo täglich in die falschen Hände auf den Schwarzmarkthandelsplätzen fließt. Da nicht davon auszugehen ist, dass erst am 17.10.2018 viele Kanadier sich spontan zum Cannabiskonsum hingezogen fühlten, dürfte langsam auch hierzulande verstanden werden, wie viel Verlust ein Staat tagtäglich macht, hält er die gefragte Substanz aufgrund fadenscheiniger Begründungen hinter dem Schleier der Kriminalität gefangen.

Nicht nur Geld, sondern auch Kontrolle werden in übermäßigem Maße den falschen Personen überlassen, was eine deutsche Drogenbeauftragte aber leider heute noch immer nicht richtig verstanden hat.