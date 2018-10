Viele Kanadier interessiert das Kiffen nicht.

Seit gestern stellt Kiffen in Kanada keine Straftat mehr dar. Dennoch scheint es, dass die hierzulande vielfach beschworenen Negativauswirkungen in der Bevölkerung ausbleiben werden. Zwei aufklärende Umfragen zur Cannabislegalisierung deuten an, dass die oftmals vermuteten Verhaltensveränderungen aufgrund einer Freigabe von Marihuana nicht sonderlich stark ausufern.

Laut einer von CTV-News durchgeführten Nanos Umfrage im Internet sind acht von zehn Kanadiern trotz der umgesetzten Legalisierung von Cannabis nicht daran interessiert, das bislang verbotene Rauschmittel auszuprobieren. Für 71 Prozent der Umfrageteilnehmer verändert sich somit nicht die Einstellung gegenüber dem Konsum, nur weil es Fachgeschäfte und Onlinedienste gibt, welche einen legal mit den Pflanzenprodukten versorgen können. Nur acht Prozent gaben an, dass sie es in Betracht ziehen würden, in der Zukunft einmal Cannabis zu inhalieren, während elf Prozent angaben nur ein gewisses Interesse zu verspüren. Weitere acht Prozent wollten eher weniger mit der damit verbundenen Rauscherfahrung etwas zu tun haben, und zwei Prozent der Nanos-Survey-Teilnehmer waren sich unsicher. Insgesamt schwankte die Offenheit bezüglich des Marihuanakonsums in der kanadischen Bevölkerung auch geografisch betrachtet, da in der Gegend von Quebec weit weniger Menschen zu diesem Schritt bereit sind als beispielsweise in British Columbia, wo die niedrigste Hemmschwelle gemessen worden ist. Hier könnten Gewohnheiten ins Spiel kommen, meint der die Umfrage analysierende Nik Nanos, der im Kontext von einem höheren Alkoholkonsum in dem französischsprachigen Teil Kanadas zu berichten weiß. „Die Regierung hat Dekaden damit verbracht das Rauchen zu verteufeln, und nur weil sie nun etwas legalisiert haben und das Rauchen von Marihuana erlauben, glaube ich nicht daran, dass eine neue Renaissance beginnt, wie Menschen insgesamt über das Rauchen denken“, sagte er in einem Telefongespräch zusätzlich gegenüber dem Nachrichtensender.

Dass diese Verteuflung auf fruchtbaren Boden fiel, zeigt zeitgleich auch eine weitere Umfrage des Marktforschungsunternehmens Forum Research, die am Tag der Cannabisfreigabe veröffentlicht wurde. Hier gaben knapp die Hälfte der Teilnehmer an, dass sie nicht mit der Legalisierung im Einklang ständen. 41 Prozent der Kanadier sind damit nicht überzeugt, dass die versprochenen Vorteile umgesetzt werden können. Nur 52 Prozent stimmen der Regierung dagegen zu und befürworten die wesentlich liberalere Gangart. 53 Prozent der Umfrageteilnehmer hätten nach eigenen Angaben bisher noch kein Marihuana ausprobiert, von deren Gesamtsumme jetzt nur elf Prozent dazu tendieren würden, aufgrund des Gesetzesumschwungs ihren Erfahrungsschatz zu erweitern. Der Präsident und Gründer von Forum Research Lorne Bozinoff ist daher auch der Meinung, dass eine Freigabe von Cannabis für die Genusszwecke Erwachsener keinen großen Einfluss auf Menschen nimmt, die zuvor schon an dem natürlichen Rauschmittel kein besonderes Interesse besaßen.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler wird heute hierzulande dennoch mit gutem Gewissen – trotz ganz anderer Zahlen aus dem neusten Drogenbericht – weiterhin das genaue Gegenteil predigen können.