Drogen- und Suchtbericht 2018 von Drogenbeauftragter vorgestellt.

Pünktlich zur Cannabisfreigabe in Kanada wurde die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler von Nachrichtenportalen zu den Geschehnissen im Partnerland interviewt, um ihre Meinung über die stattfindenden Ereignisse wiederzugeben. Die bekennende Leserin des Hanf Journals und in zweiter Amtszeit befindliche CSU-Politikerin machte dort erneut keinen Hehl aus ihrer Skepsis und Ungläubigkeit gegenüber den erwarteten Verbesserungen in dem nordamerikanischen Land. Überzeugt davon, dass der Jugendschutz durch diese liberale Herangehensweise „massiv durchlöchert“ werde, wiederholten sich sonst nur die Argumente, welche Legalisierungsbefürworter mit Regelmäßigkeit auf die Barrikaden gehen lassen. Allein die Verharmlosung der Substanz, welche unabdingbar durch eine Freigabe stattfände, stelle ein riesiges Problem für die Prävention dar, da die Glaubwürdigkeit der Gegenargumente verringert würde. Marlene Mortler hält die Cannabisfreigabe in Kanada für ein fatales Signal, obwohl sie mit den in Deutschland angewendeten Methoden wenig Erfolg bei der Verringerung des Cannabiskonsums vorweisen kann.

Gestern stellte die Drogenbeauftragte in Berlin den Drogen- und Suchtbericht 2018 in Berlin vor und bewies erneut, dass sich die Konsumentenzahlen in der Cannabis nutzenden Bevölkerung nicht durch die Strafverfolgung haben verringern lassen. Seit 2011 sind die Marihuananutzer in Deutschland immer etwas mehr geworden, sodass nun sieben Prozent der befragten Jugendlichen und 19 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren angeben konnten, in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert zu haben. 1,5 Prozent der Kids und etwa fünf Prozent der jungen Erwachsenen griffen sogar regelmäßig zu den berauschenden Produkten der Hanfpflanze. Dieses Wachstum fand statt, obwohl auch die Wirkstoffgehalte in den auf dem Schwarzmarkt erhältlichen Waren eine gewaltige Steigerung erfahren haben sollen. Auch trotz der gestiegenen Strafverfolgung ist keine Änderung der Tatsachen eingetreten, was viel über die angewandte Methode verraten könnte. Dennoch äußerte sich Marlene Mortler zu den Gesetzesänderungen in Kanada selbst während der Präsentation ihrer kontraproduktiven Arbeit dahin gehend, dass sie die dortige Freigabe als eine glasklare Form der Kapitulation verstehe. Obwohl tatsächliche Erfolge bei der Eindämmung des Konsums legaler Drogen durch Präventionskampagnen hierzulande messbar sind, ist Marlene Mortler weiterhin davon fest überzeugt, dass keine bislang illegal erhältliche Substanz zum Berauschen legalisiert gehöre. Während also das Konzept der Aufklärung und Regulierung auf der einen Seite zu funktionieren scheint, wirkt es so, als wolle die Drogenbeauftragte der Bundesregierung die gängigen Fehler der Cannabisprohibition auch noch die nächsten Jahre wiederholen.

Da in 2017 aber 61 Menschen weniger als in 2016 durch Opioide und andere harte Drogen ums Leben kamen – insgesamt starben 1.272 Personen – sieht sich die Drogenbeauftragte Marlene Mortler aber allein aus diesem glücklichen Grund wohl weiterhin auf dem richtigen Kurs.