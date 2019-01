Zwischen 2006 und 2016 ein hoher Anstieg bei Preis und Potenz feststellbar.







Schon der Reitox-Bericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht vermittelte die Tatsachen, dass Cannabis seit geraumer Zeit im Gegensatz zu allen anderen Drogen auf dem Markt einen spürbaren Preisanstieg erlebt. Auch sprach der Bericht aus Deutschland von steigenden THC-Werten im beschlagnahmten Schwarzmarktmarihuana, was gewissen Personen sicherlich bedrohlich erscheint. Nun hat eine Studie der University of Bath und des King’s College London erstmalig die europaweit gültigen Umstände betrachtet und ein ähnliches Ergebnis zutage gebracht. Der Wirkstoffgehalt in Cannabis soll sich verdoppelt haben, während die Preise für das illegal gehandelte Naturprodukt in einem Abstand von zehn Jahren ebenfalls in die Höhe schnellten.



Gesammelte Daten aus 28 EU-Mitgliedsstaaten – sowie Daten aus Norwegen und der Türkei – welche den vergangenen Zeitraum von 2006 bis 2016 abdecken, studierte ein Forscherteam der beiden englischen Universitäten, um erstmals einen wissenschaftlichen Überblick über die Veränderungen auf den europäischen Cannabismarkt zu erhalten. Dabei stellten die beteiligten Personen fest, dass sich der Wirkstoffgehalt in Cannabisknospen und gepressten Hanfharzen in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt hat und auch die Preisgestaltung an die veränderte Nachfrage sowie an die verbesserte Qualität angepasst worden ist. So hat Haschisch im Jahr 2006 bei polizeilichen Kontrollen noch ungefähr acht Prozent THC-Gehalt vorweisen können, während 2016 in der Regel über 17 Prozent des berauschenden Wirkstoffs in dem Hanfprodukt vorhanden gewesen sein soll. Bei Cannabisknospen soll der Wert im selben Zeitraum von fünf Prozent auf über zehn Prozent gestiegen sein. Dazu erhöhte sich der Handelspreis von 7,36 Euro auf 12,22 Euro pro verkauftem Gramm Schwarzmarktmarihuana. Haschisch hingegen stieg von einem Preis von 8,21 auf 12,27 Euro innerhalb des genannten Zehnjahreszeitraums. Hier sei die Potenz der Ware somit stärker angehoben worden als ihr Preis, was Konsumenten einen Vorteil brächte: für weniger Geld gäbe es schließlich mehr THC in einem besseren Produkt. Befürchtungen, dass von den modernen Zuchtpflanzen aus Europa und Marokko höhere Gefahren für die Konsumenten ausgehen, keimen bei den Forschern jedoch ebenso, da oft der beruhigende CBD-Anteil bei dem potenten Rauschhanf in den Hintergrund gedrängt werden würde. CBD könne aber nach Ansicht der Wissenschaftler „einige Schäden des THC ausgleichen“, welches die sich nicht an die steigenden Wirkstoffgehalte anpassenden Konsumenten aktuell besonders intensiv inhalierten. Die am 29.12.2018 im Gesundheitsjournal Addiction veröffentlichte Studie warnt daher auch vor den erhöhten Risiken, nach Cannabiskonsum Angstzustände oder psychoseähnliche Situationen erleben zu können. Der daran hauptsächlich beteiligte Dr. Tom Freeman weist aber ebenfalls darauf hin, dass eine ernst gemeinte Regulierung des bislang illegalen Marktes zum Wohle der Nutzer zwingend einzuhaltende Bestimmungen für ausreichend austarierte Wirkstoffmengen durchsetzen könne.



Dass der via chemischer Analyse ermittelte THC- beziehungsweise CBD-Wert nach modernen Forschungsergebnissen über die Potenz von Marihuana aber tatsächlich wenig Aussagekraft besitzen könnte, bleibt in den neusten gewonnenen Erkenntnissen über den sich verändernden Cannabismarkt Europas gänzlich unerwähnt.