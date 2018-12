Cannabis ist trotz höherer Verfügbarkeit aber teurer geworden …

Jährlich veröffentlicht die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) einen Bericht über die aktuelle Situation auf dem illegalen Drogenschwarzmarkt. Der sogenannte Reitox-Bericht gibt neben Nutzerzahlen – die davon berichten, dass ungefähr jeder vierte Deutsche in seinem Leben schon einmal eine verbotene Substanz zu sich genommen hat – auch über die Preisentwicklung der verschiedenen Drogen Auskunft. Laut der DBDD lässt sich für 2017 festhalten, dass alle Kosten für den Einkauf berauschender Güter zurückgegangen sind, während nur Cannabis immer teurer wurde. Die Drogenpreise sind allgemein am Sinken, obwohl mit Strafverfolgung und großem Aufwand die Verfügbarkeit eigentlich stark eingeschränkt werden sollte.

Während in den letzten Jahren die Preise für unterschiedliche Drogen stetig etwas am Steigen waren, hält der aktuelle Reitox-Bericht für Deutschland nun fest, das derzeit wieder günstiger auf dem Schwarzmarkt eingekauft werden kann. Die Preise für Heroin, Kokain, Crystal Meth und andere chemisch hergestellte Substanzen sind im vergangenen Jahr somit messbar gesunken. So kostete ein Gramm Heroin im Gegensatz zum vorherigen Jahr mit 43 Euro ganze fünf Euro weniger als zuvor. Kokain ist im Grammpreis von 76 auf 72 Euro gesunken, und das zerstörerische Crystal Meth konnte gleich für zehn Euro weniger angeboten werden, als noch im Jahr 2016. Ebenfalls zehn Euro günstiger würde Crack von Dealern im Durchschnitt angeboten. Extacy hingegen hat den Verkaufswert von acht bis zehn Euro pro Pille halten können. Einzig das nun in einigen Ländern und US-Bundesstaaten legal verfügbare Cannabis, welches selbst in Deutschland dank teurer Importe in Apotheken für Medizinalhanfpatienten aus gesundheitlicher Verantwortung verkauft wird, hat einen Schub nach oben erfahren, was sich möglicherweise durch eine gestiegene Nachfrage erklären lässt.

So kostete ein Gramm Haschisch laut Bericht 2017 circa einen Euro mehr als noch im Jahr zuvor und konnte bei einem Preis von 9,50 € gehandelt werden. Die genannten Erkenntnisse holte man sich über das Bundeskriminalamt. Ebenfalls soll der Wirkstoffgehalt bei allen Substanzen gestiegen sein, der sich bei Marihuana – mit einem hinzugekommenen knappen Prozent – nun bei ungefähr 15 Prozent beziffern lässt. Trotz der allgemein sinkenden Preise scheint das Geschäft mit illegalen Substanzen für die beteiligten Händler profitabel, da man laut Angaben beispielsweise mit einem Kilogramm Koks schon bis zu 30000 Euro Gewinn erzielen kann.

Über die Gefahren des steigenden Wirkstoffgehaltes von Weed hatte sich bereits Marlene Mortler – die Drogenbeauftrage der Bundesregierung – schon mehrfach im Vorfeld geäußert und davor gewarnt die gesundheitlichen Risiken der in anderen Teilen der Erde legal erhältlichen sowie überprüften Pflanzenprodukte zu unterschätzen. „Cannabis kann abhängig machen, ist nicht harmlos und hip, sondern eine Droge mit immensen gesundheitlichen Nebenwirkungen„, fällt der gerne öffentlich kritisierten Dame zu dem öffentlich gewordenen Dilemma auf dem Schwarzmarkt ein.

Warum trotz der von ihr oft als Sinn bringend bezeichneten Eindämmungsversuche durch die prohibitionistisch eingestellte Staatsmacht diese widersprüchlichen Ergebnisse zum Vorschein kommen können, will von der zum zweiten Mal im Amt beschäftigten Spezialpolitikerin in diesem Zusammenhang aber lieber wieder einmal nicht beantwortet werden …