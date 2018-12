WHO verheimlicht Ergebnisse der Neubewertung von Cannabis

Sitzung der UN-Kommission für Suchtstoffe (CND) endet ohne die erwartete Cannabis-Empfehlung der WHO

Eine Analyse von Sadhu van Hemp

Was am Freitag in Wien auf der fortgeführten 61. Sitzung der „Commission on Narcotic Drugs“ geschah, war ein schlechter Scherz – und doch absehbar. Die WHO kann, will oder darf nicht zu Potte kommen. Statt die Ergebnisse des „Expert Committee on Drug Dependence“ der Öffentlichkeit mitzuteilen und die daraus resultierende Empfehlung einer Cannabis-Herabstufung auszusprechen, wurden die Vertreter von Regierungen, Presse und NGOs von einem Sprecher der Weltgesundheitsorganisation damit vertröstet, dass der Vorgang bis auf Weiteres „vertraulich“ behandelt wird. Zudem benötige die WHO mehr Zeit für die Überprüfung der Ergebnisse.

Die Beobachter der seit etlichen Jahren laufenden „Kritischen Überprüfung von Cannabis“ fragen sich jedoch, was an den Ergebnissen, die Cannabis als weitgehend ungefährlich einstufen, so gefährlich ist, dass sie unter Verschluss gehalten werden müssen. Würde ein Teil der Ergebnisse die Weltbevölkerung verunsichern? Handelt es sich um Herrschaftswissen, vor dem die Menschen zu schützen sind?

Das Schweigen der WHO lässt Raum für Spekulationen. Was treibt die WHO an, entgegen der 60-jährigen Geflogenheit einer offenen drogenpolitischen Diskussion in der UNO plötzlich mit verdeckten Karten zu spielen? Wer zieht da die politischen Strippen, und welche Absichten stecken dahinter, den Prozess zu verzögern?

Der Zeitplan sieht vor, dass die Mitgliedstaaten der „Commission on Narcotic Drugs“ im März 2019 über die bislang noch nicht ausgesprochene Empfehlung der WHO mit einfacher Mehrheit abstimmen. Die Verzögerung spielt nun aber jenen Staaten in die Hände, die alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, die Herabstufung von Cannabis in der Liste psychotroper Substanzen zu verhindern. Und diese Staaten sitzen mit am Kommissionstisch und entscheiden darüber, ob der „Critical Review of Cannabis“ eine Herabstufung rechtfertigt.

Die Nullnummer am Freitag in Wien, lässt vermuten, dass höchste nationale Regierungskreise der WHO den Befehl erteilt haben, die unerwünschten Ergebnisse noch einmal genauestens zu überprüfen und entsprechend zu korrigieren – und das ganz im Sinne jener unverbesserlichen Prohibitionsstaaten, die am liebsten einer WHO-Empfehlung folgen würden, die alles so schön hübsch hässlich lässt, wie es ist. Mit Russland, China, Ungarn, Österreich und Deutschland steht den Legalisierungsländern Kanada und Uruguay in der UN-Suchtstoffkommission ein mächtiges Anti-Marihuana-Bündnis gegenüber, das auf Zeit spielt und massiven Einfluss auf die Entscheidungsfindung die Kommissionsmitglieder der vertretenen Länder nimmt.

Wie es weitergeht, weiß nicht einmal die WHO, die keinen Termin nannte, wann mit den endgültigen Ergebnissen und der Empfehlung zu rechnen ist. Nur eines ist gewiss: Die Empfehlung kommt zu spät. Über Nacht werden sich nicht alle 53 Staaten der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen dazu bewegen lassen, auf der 62. Sitzung im März die empfohlene Neu-Klassifizierung von Cannabis abzusegnen. Zumal noch völlig unklar ist, wie weit der Hanf in der Liste kontrollierter Substanzen herabgestuft werden soll. Was auch immer empfohlen wird, ein bisschen Bedenkzeit muss schon sein, bevor der Weltbevölkerung der Hanf zurückgeben wird. Die Chancen stehen also schlecht, dass die UNO bereits im Frühjahr alle Mitgliedsstaaten darum bittet, die Prohibition freundlicherweise zu beenden.