Thailand und Mexiko spurten voran.

Während es noch vor wenigen Jahren oft nur traurige Nachrichten über Schlachten im Krieg gegen Cannabis zu vermelden gab, so häufen sich aktuell die positiven Meldungen über weltweit stattfindende Fortschritte in der Beendigung dieses schon so lange verlorenen Kampfes. Nachdem Kanada Marihuana für Erwachsene legalisierte, entschied auch in Südafrika ein Gericht, dass der private Gebrauch von Hanf zu Rauschzwecken nicht verboten sein darf. In England brachte man die medizinische Versorgung mit Cannabis auf den Weg und die Amerikaner durften sich kürzlich wieder per Abstimmung während der Midterm Elections für eine Freigabe des Krautes in unterschiedlichen Bundesstaaten entscheiden. Auch in Mexiko konnte just per Gerichtsentscheidung klar definiert werden, dass das Cannabisverbot verfassungswidrig ist, während nun sogar selbst in Thailand eine ernsthafte Annäherung an die Thematik über den medizinischen Sektor stattfinden soll. Daher scheint es, dass besonders die Ereignisse in Kanada eine globale Legalisierungswelle von Cannabis losgetreten haben, die wohl kaum noch ganz einfach aufzuhalten sein dürfte. Die beiden zuletzt genannten Länder nehmen den Zeitgeist offensichtlich ungefiltert war und spurten daher bei der Entwicklung neuer Regelwerke voran.

So hat die Partei des gewählten mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador einen Gesetzesentwurf eingereicht, der den Besitz, den Konsum, den Verkauf und den Anbau von Cannabis legalisieren würde. Am Donnerstag äußerte sich die direkt vom Präsidenten eingesetzte Innenministerin Olga Sánchez Cordero zu dem Vorhaben mit den Worten: „Wir wollen keine weiteren Toten. Dies wird ein wichtiger Beitrag sein, um unserem geliebten Land den Frieden zurückzubringen.“ Zuvor kritisierte sie die gescheiterte Prohibition, welche zu Gewalt und Armut führte und in den vergangenen 12 Jahren dank der martialischen Eingriffe der Staatsmacht Zehntausende Leben kostete. „Heute hat die Nation sich dazu entschieden, diesen Zustand zu ändern“, wird Cordero weiter zitiert. Zwanzig Pflanzen sollte jeder Mexikaner anpflanzen dürfen, sollte der Gesetzesvorschlag in beiden Kongresskammern Befürwortung finden, wobei ein 480-Gramm-Jahresernteergebnis nicht überschritten werden dürfte. Auch könnten Firmen kommerzielle Vorhaben mit Hanf künftig umsetzen, wenn die als langsam mahlende Mühle beschriebene Doppelkongresspolitik ebenfalls zur Beendigung der kontraproduktiven Prohibition tendiert.

In Thailand bewegt sich nach der Überlegung auch in den Medizinalhanfsektor einzusteigen ebenfalls die Politik recht flott in Richtung einer Freigabe des natürlichen Arzneimittels. Am Freitag hat die gesetzgebende Nationalversammlung Thailands einen Abänderungsvorschlag beim Gesundheitsministerium eingereicht, welcher sowohl Kratom als auch Marihuana in eine legale Kategorie einteilen möchte, was lizenzierten Besitz und eine Produktion unter regulierten Umständen ermöglichen würde. Das Ministerium überprüft nun den Vorschlag, bevor er an das Kabinett weitergereicht wird, von wo er zurück an die gesetzgebende Gewalt geht, die dann darüber abstimmen kann. Vor dem Ende des Jahres wird ein Abschluss des Prozesses erwartet. Somchai Sawangkarn, der den Vorschlag einreichende Abgeordnete, erwähnt in der Presse, warum er sich für den medizinischen Einsatz starkmache und wie er die Zukunft von Hanf in Thailand einschätzt. Da die Bevölkerung sehr an dem Nutzen von Marihuana interessiert sei, wäre der Weg über den medizinischen Sektor nötig. Für eine Freigabe als Rauschmittel sei es aus seiner Sicht zu früh, da man die Menschen erst an die lange verbotene Pflanze heranführen müsse, weshalb man Schritt für Schritt gehe. Möglicherweise gäbe es in sechs Monaten jedoch schon Hanf als Nahrungsergänzungsmittel und dann auch irgendwann für Genusszwecke in Thailand, so Sawangkarn. Betonen will der Abgeordnete besonders, wie schwierig es war Fortschritte in seinem Anliegen zu machen, da vor allem die Pharmaindustrie große Gegenwehr zeigte. In den zwölf Jahren als Abgeordneter im Parlament habe er selten derartige Hürden aufgestellt bekommen, doch die transnationalen Konzerne, welche Chemotherapien und Morphium verkauften, fürchteten den Effekt auf ihre Geschäfte, wenn Cannabis medizinisch eingesetzt werden dürfte. „Wir wollten etwas wirklich Günstiges als Alternative einführen“, sagte der Politiker, um seine Motivation zu erklären.

Gute Nachrichten aus einer besseren Welt!