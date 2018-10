Die Legalisierung von Marihuana in Kanada macht es möglich.

Nachdem sich in der Schweiz eine Geschäftskultur um CBD-Produkte entwickelte, die lukrative Geschäfte auf legaler Ebene erlaubte, hangelten sich dort auch große Händler aus dem Lebensmittelgeschäft in den aufkeimenden Markt mit dem nicht berauschenden Marihuana. So wie Lidl in dem deutschen Nachbarland bereits nun im Cannabissektor aktiv ist, so überlegt derzeit Übersee ein riesiges Unternehmen sich auf den viel Umsatz generierenden Handel mit nicht psychoaktiven Hanfprodukten einzulassen. Walmart will wohl Cannabis verkaufen.

Da nach dem 17. Oktober 2018 Marihuana und andere berauschende Produkte mit pflanzlichem THC – oder nicht berauschende Produkte mit CBD – zu einem gewissen Grad legal über kanadische Ladentheken wandern dürfen, liebäugeln im Vorfeld des Gesetzesumschwungs auch große Unternehmen mit dem sich erschließenden Geschäftsfeld Hanf. So bestätigte die Sprecherin des kanadischen Arms von Walmart Inc., dass man den Cannabissektor selbstverständlich mit gewissen vorhergehenden Überprüfungen beobachten würde, so wie man jede andere neue Industrie zwecks unternehmerischen Möglichkeiten genauer betrachten würde. Aktuell besäße man jedoch noch keine konkreten Pläne in den Handel mit CBD-Produkten einzusteigen – deren Einsatzgebiete über den der berauschenden Substanzen hinausgehen müssten. Dennoch ist Walmart damit der erste Großhändler auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent, der die Überlegungen in den aufkeimenden Cannabismarkt einzusteigen eindeutig äußerte, was die Aktien des Unternehmens am gestrigen Morgen nach der Aussprache der erwähnten Optionen sofort um 2,1 Prozent an der Börse ansteigen ließ.

Bereits in jüngster Vergangenheit bekräftigten Konzerne wie Coca Cola ihr Interesse an den sich bald bietenden Möglichkeiten im legalen kanadischen Cannabusiness, sodass es wohl nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis bei Walmart die ersten CBD-Drinks im Sixpack zum Einführungssonderangebot verkauft werden – ohne große Überlegungen.