Coca Cola steigt ins Cannabis-Business ein

Gerüchte über Kooperation zwischen Coca Cola und Aurora Cannabis lösen Kaufrausch bei Aktionären aus

Sadhu van Hemp

Noch ist es nicht amtlich, doch laut des kanadischen Finanznachrichtensenders „BNN Bloomberg“ führt die Coca Cola Company mit dem kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora „ernsthafte Gespräche“ über eine Kooperation. Plan sei, die Menschheit mit einer Cannabis-Coca zu beglücken. Die Verhandlungen über einen Deal sollen „ziemlich fortgeschritten“ sein, so dass schon bald damit zu rechnen ist, dass der größte Zuckerwasserhersteller der Welt ein völlig neues „Genesungsgetränk“ auf den Weltmarkt bringen wird.

Um die Spekulationen über den beabsichtigten Plan der künftigen Zusammenarbeit nicht ausufern zu lassen, haben beide Unternehmen unabhängig voneinander durchklingen lassen, dass nichts unmöglich ist. Der Sprecher von Coca-Cola bestätigte, dass Cannabis ein Thema sei: „Zusammen mit vielen anderen in der Getränkeindustrie beobachten wir genauestens das weltweite Wachstum von nicht-psychotaktischem CBD als Bestandteil in funktionellen Wellness-Getränken. Der Absatzmarkt entwickelt sich rasant. Doch zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Entscheidungen getroffen worden“. Über eine mögliche Zusammenarbeit mit Aurora schwieg sich der Coca-Cola-Mann dezent aus.

Auch die Sprecherin von Aurora wollte nicht so recht mit der Sprache herausrücken, bestätigte aber indirekt, dass da etwas im Busch ist: „In der Regel diskutieren wir Geschäftsentwicklungsinitiativen erst, wenn sie abgeschlossen sind, aber wir haben die Verantwortung gegenüber unseren Aktionären, alle relevanten Chancen, die sich bieten, angemessen zu berücksichtigen.“

Allein diese Andeutungen reichten gestern an der Börse in Toronto aus, um einen Run auf die Aurora-Aktie auszulösen. Binnen weniger Stunden stieg der Wert des Cannabis-Papiers bis zu 22 Prozent auf 10,42 Dollar. Offensichtlich haben die Börsenzocker vollstes Vertrauen in den nordamerikanischen Cannabis-Boom. Zumal das nicht berauschende, aber heilende Cannabidiol voll im Trend liegt und sich bestens als gesunder Inhaltsstoff in ungesunden Lebensmitteln anpreisen lässt. Wirtschaftsexperten schätzen, dass die Konsumenten dem CBD-Markt bis zum Jahr 2020 einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar bescheren werden. Anno 2015 waren es noch bescheidene 202 Millionen US-Dollar.

Bleibt nur die Frage, ob die CBD-Gesundheits-Coke auch wirkt und für richtiges Wohlbefinden sorgt. Echte Coca-Cola-Fans schwören ja auf die ursprüngliche Rezeptur von 1886. Damals enthielt ein Liter des Kultgetränks etwa 250 Milligramm Kokain – und das völlig legal.