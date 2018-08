Rettung durch lukrativen Grasanbau.

Dass die Römer spinnen, wissen Comicbuchleser schon lange. Dass in Italien einst das Militär für den Anbau von Marihuana verantwortlich war, wussten dagegen wohl nur eifrige Leser von Hanf spezifischen Nachrichten. Mittlerweile hat sich in dem Land von Pizza und Pasta eine neue Kultur um das grüne Kraut gebildet, die sich unter anderem in der Ausbreitung von speziellen Hanffachgeschäften äußert, in denen CBD-Blüten und andere nicht berauschende Cannabisprodukte angeboten werden. Doch auch außerhalb von Stadtmauern in ländlichen Gebieten weiß man die einst verpönte Pflanze wieder sehr zu schätzen, da der Anbau von Hanf in Zeiten schlecht bezahlter Landwirtschaftsgüter einen höheren Gewinn mit sich bringt. Italiens Bauern verdienen dank Cannabis ungefähr die zehnfache Menge Geld, welche sie regulär mit der Produktion von Getreide erwirtschaftet hätten.

„Hanf hat unseren Betrieb gerettet“, wird Salvo Scuderi, der Präsident der Landwirtschaftlichen Vereinigung Colli Erei, auf dem Portal von The Guardian zitiert. 150 Tonnen Cannabis hat der 41-Jährige zusammen mit zwanzig anderen Hanfbauern in seiner Region anpflanzen können, die nun zu verschiedensten Produkten verarbeitet werden. Von Nudel über Ricotta bis hin zu umweltverträglichen Baustoffen werden die abgeernteten Hanfpflanzen umgewandelt und sichern den Betrieben einen derartigen Aufschwung, dass sogar neue Arbeitskräfte eingestellt werden konnten. Nicht nur weil durch jahrelange Monokulturen die in schlechtem Zustand befindlichen Felder durch den Hanfanbau revitalisiert werden, sondern auch weil die aktuellen Preise für Getreibe wie Hartweizen am Boden liegen, lohnt sich der Anbau von Cannabis für die dort ansässigen Bauern. Im Vergleich zu Weizen, wo pro bestellten Hektar circa 250 Euro verdient werden können, lassen sich mit legalem Hanf pro Hektar circa 2500 Euro netto erwirtschaften. Auch aus diesem Grund hofft der damit ziemlich glücklich gewordene Salvo Scuderi, dass nach der gerechtfertigten Rückkehr der Pflanze – nach einem sechzig Jahre dauernden Verbot – in Zukunft endlich auch wieder andere Cannabisvarietäten angepflanzt werden können, die dann auch einen höheren THC-Wirkstoffgehalt als 0,2 Prozent aufweisen dürfen – zu Rauschzwecken und für die Pharmaindustrie.

Deutschlands Bauern sehen das unter den aktuellen Umständen und in der Regel aber bestimmt noch ganz anders … oder?