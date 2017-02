Make Weed not War!

Ein wirklich überraschendes Bild bietet sich wohl in Italien für militante Prohibitionisten. Dort bekommen Patienten gegen ihre Schmerzen nun medizinisches Cannabis, das vom Militär gezüchtet wurde. Die italienische Armee zieht Cannabis für Patienten groß.

Die englischsprachige, italienische Zeitung “the Local” berichtet über die Produktion von Medizinalhanf, der unter der Aufsicht von Armeepersonal gedeiht. Circa 3000 italienische Patienten profitieren von der Pflanzenzucht unter staatlicher Obhut bereits, da sie mittlerweile den Bedarf von Importen an niederländischem Cannabis verringerte. Auch ist das seit Kurzem erstmalig in italienischen Apotheken erhältliche Gras aus Militär-Polizei-Händen circa um die Hälfte des Preises günstiger als das medizinische Marihuana aus dem Ausland.

Selbst scherzten die in Florenz beschäftigen Armeemitglieder bei dem Besuch der Journalisten darüber ironisch, dass sie nun, nachdem sie das Marihuana 40 Jahre lang aus den Kasernen vertreiben wollten, es letztendlich in Eigenproduktion herstellen. Stolz über die Wirksamkeit und Qualität ihrer grün gekleideten Pflanzendamen waren die Herren der Militärpolizei dafür ebenso sichtlich. Besonders ist an dem Gras, das aus dem chemischen und pharmazeutischen Militärinstitut ICMF stammt, dass es auf einen stärkeren CBD-Anteil gezüchtet wurde. Weniger THC dafür mehr entzündungshemmendes CBD wird von dem seit 164 Jahren aktiven Institut produziert, womit man dem regulären Trend der Cannabismedizin etwas entgegensetzt.

Nachdem Italien 2007 den medizinischen Einsatz von Marihuana zu Schmerzlinderung erlaubte, wurde der gesunde Hanf in 2015 als pharmazeutisches Produkt von Italiens Agentur für Medikamente AIFA registriert. Im letzten Jahr plädierten viele Staatsdiener Italiens versammelt für eine Beendigung des Drogenkrieges, bei dem nur die dabei bekämpften Parteien profitierten.

Da diese Nachricht tatsächlich im ersten Moment noch etwas unglaubwürdig klingen mag, wirken die bewegten Bilder eines schweizerischen Nachrichtenportals auf alle Zweifler und in Schockstarre befindlichen Prohibitionisten hoffentlich ähnlich hilfreich, wie das CBD-Cannabis aus Militärhänden den Patienten nützt. „Make Weed not War“ klingt dazu doch nach der sinnvollsten Beschäftigung für fleißiges Personal in Tarnuniform.