Lockerung der bisherigen Gesetzeslage angepeilt.

Die Schweiz hat mit der Cannabislegalisierung schon einige Erfahrung. Ende der vergangenen neunziger Jahre duldet man den Konsum von Marihuana sogar in Bahnzügen, doch nachdem das florierende Geschäft mit Marihuana gefüllten Duftsäcklis wegen schlechter Propaganda wieder unterbunden worden war, dauerte es eine ganze Weile, bis ein erneuter Boom durch CBD-Cannabis ausgelöst werden konnte. Wohl durch die weltweit stattfindenden politischen Fortschritte ist das bekannte Steuerparadies jetzt auch an weiteren Erfahrungen mit der vielseitig einsetzbaren Hanfpflanze interessiert. Die Schweiz wünscht einen vernünftigeren Umgang mit Cannabis.

Obwohl die Schweiz im Vergleich eh schon einen liberaleren Kurs in der Drogenpolitik fährt, möchte das Land nun weitere Schritte gehen, um den Zugang zu medizinischem Cannabis zu erleichtern. Beschlossen wurde nun bereits, die bisher zwingend benötigten Ausnahmegenehmigungen vom Betäubungsmittelgesetz für Cannabispatienten vollständig abzuschaffen und somit dem Zugang zu Medizinalhanf eine behindernde Hürde zu nehmen. Die bestätigte Veränderung des Gesetzes befände sich bereits in Vorbereitung zur fachgerechten Umsetzung. Dazu werde überprüft, ob Krankenkassen die bei Behandlung entstehenden Kosten zukünftigen übernehmen müssten.

Ebenfalls wolle man aber auch den THC-Genusskonsum aus der bisherigen Schmuddelecke befördern, und zu diesem Zweck wissenschaftliche Studien in Städten und Kantonen durchführen, welche bestimmen können sollen, inwieweit sich der unerwünschte Schwarzmarkthandel durch den legalen Zugang zu Cannabis austrocknen ließe.

Da diese zusätzliche Information von den öffentlich-rechtlichen Mediendiensten offensichtlich lieber noch vorsichtig verschwiegen wird, sollte das tatsächliche Gewicht dieser Nachricht ziemlich gut eingeschätzt werden können. Wenn sich die liberale Schweiz einen vernünftigeren Umgang mit Cannabis wünscht, bedeutet das dort wohl hoffentlich eine baldige Beendigung der schä n dlichen Prohibition.