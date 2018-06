Senat in Kanada stimmt dem Cannabislegalisierungsgesetz zu.

Erst am Montag hatte das Abgeordnetenhaus in Kanada in einer Wahl das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis angenommen, sodass es erneut dem Senat vorgelegt werden konnte. Anstatt die Entscheidung über die Freigabe von Hanf zu Genusszwecken bis in die nächste Woche zu verlegen, hat der Senat bereits am Dienstag in letzter Lesung dem Vorhaben mit 52 befürwortenden und 29 ablehnenden Haltungen zugestimmt und damit die letzte parlamentarische Hürde aus dem Weg geräumt, die Cannabis weiterhin in der Illegalität verdorren lassen könnte. Da die Cannabislegalisierung in Kanada somit unausweichlich wird, gab der dafür hauptverantwortliche Politiker noch einmal ein Statement zur Sachlage und zum Handlungsbedarf ab. Der Premierminister von Kanada erklärt den Grund für legales Gras.

Via Twitter gab Justin Trudeau nach dem Ausgang der als äußerst positiv zu bewertenden Abstimmung in knappen Zeilen die guten Gründe für die nun tatsächlich umzusetzenden Pläne in der Drogenpolitik an, welche somit wohl als Hauptargumente für seine Handlungsweise verstanden werden dürften. Auf dem Kurznachrichtendienst schrieb der junge Premierminister Kanadas, dass es bisher viel zu einfach für Kinder gewesen wäre, an die berauschenden Cannabisprodukte zu gelangen, während sich Kriminelle mit dem gewissenlosen Verkauf die Taschen vollstopften. Am Dienstag habe man dagegen nun etwas Sinngemäßes unternommen.

Obwohl damit eigentlich schon das Wichtigstes von dem von Angela Merkel hoch verehrten politischen Kollegen zusammengefasst wurde, äußerten sich auch Senatoren zum weltbewegenden Thema „Legales Gras für Volljährige in Kanada“. Senator Tony Dean sagte gegenüber Reportern, dass man eine historische Wahl erlebt hätte, welche die neunzig Jahre währende Prohibition beenden würde. Man würde somit jetzt die neunzig Jahre andauernde Kriminalisierung beenden, die sich als vollkommen unnütz herausstellte. Man würde daher jetzt das Prohibitionsmodell beenden, welches die öffentliche Gesundheit und das gesamte öffentliche Leben gehemmt und demotiviert hätte, um dafür nur mit einfachen Parolen und Herangehensweisen junge Menschen vom Konsum abzuhalten, womit man kläglich gescheitert wäre.

Aber auch in Übersee sind noch nicht die letzten Dinosaurier ausgestorben, weshalb die wohlüberlegte Kurznachricht der konservativen Senatorin Linda Frum in der moderneren Welt nur als Paradebeispiel für jeglichen Stillstand in angestaubten Denkstuben dienlich sein kann. „Ein trauriger Tag für Kanadas Kinder“, schrieb die nicht vom Volk gewählte Politikerin auf ihrem Twitter-Account, obwohl sie selbst in das aufkeimende Business mit privaten Geschäften verwickelt ist.

Keine weiteren Erklärungen.