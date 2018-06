Mitte September gibt es Marihuana für Volljährige.

Politik ist keine einfache Sache. Auch wenn Kanadas Premierminister Justin Trudeau schon vor seinem Wahlsieg legales Cannabis für die volljährige Bevölkerung versprach, dauerte es eine ganze Zeit, bis konkrete Schritte möglich wurden. Nachdem der Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis in Kanada vor über einer guten Woche mit kleinen Zusatzklauseln den Senat passierte, konnte nun ein weiterer Erfolg für die Legalisierung errungen werden, da eine weitere gesetzliche Hürde überwunden werden konnte. Das Abgeordnetenhaus in Kanada stimmt für legales Cannabis im Land.

Obwohl eigentlich der erste Juli als Starttermin für den legalen Verkauf von berauschenden Cannabisgütern vorgesehen war, ist nun durch leichte Verzögerungen der Tag des Umbruches auf Mitte September geschätzt worden. In jedem Fall hat das kanadische Abgeordnetenhaus am vergangenen Montag das auch hierzulande mit Argusaugen beobachtete Gesetz verabschiedet, das allen volljährigen Kanadiern den ludischen Konsum von Cannabis gewähren wird. 205 Jastimmen standen in der kanadischen Kongresskammer 82 Gegenstimmen gegenüber, sodass das Gesetz nun zurück zum Senat wandern darf, wo es eine erneute Bestätigung erhalten muss. Dort scheint im schlechtesten Fall nur noch eine Verzögerung der bereits von vielen finanziell beteiligten Marktteilnehmern fest eingeplanten Umsetzung möglich, sodass die Legalisierung von Cannabis in dem westlichen Industrieland unumstößlich scheint. Kommenden Montag könnte der erste G-7-Staat somit tatsächlich schon die benötigten politischen Befugnisse besitzen, um mit einer lange ersehnten Legalisierungspremiere in die Geschichte der Welt einzugehen. Der Senat in Kanada muss dafür nur ohne weitere Einwände dem bereits mehrfach gesichteten Gesetz erneut zustimmen und der Generalgouverneur Ihrer Majestät Queen Elisabeth II. daraufhin zur Unterschrift gebeten werden.

Ein recht weiter Weg für ein griffiges Wahlversprechen aus dem Jahr 2015.