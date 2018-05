Berliner interessiert GMM nicht die Bohne

300 Teilnehmer des Global Marijuana March trotten über Berlins Ballermann-Meile – und keiner kriegt’s mit

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Es ist absurd: In den Metropolen der westlichen Welt demonstrieren die Haschgiftverbrecher auf dem GMM zu Tausenden gegen den die Prohibition, nur in der Hauptstadt der Deutschen herrscht Totentanz mit gerade einmal 300 Teilnehmern. Das bereits letztes Jahr diagnostizierte Desinteresse der Spreeathener am politischen Kampf gegen die Kriminalisierung der Hanfkonsumenten nimmt zu – ganz zur Freude der systemrelevanten Elite, die ohne nennenswerten Widerstand die nicht mehr aufzuhaltende Cannabis-Legalisierung nach ihren Maßgaben bestimmen kann. Ohne Druck von der Straße können Politiker und Wirtschaftsbosse die Köpfe zusammenstecken und sich die Welt so zurechtbiegen, wie sie ihnen gefällt. Und in dieser Welt kommen jene Hanffreunde nicht vor, die ihr Kraut im Balkonkasten züchten oder sich einen Haschischvorrat aus dem Urlaub mitbringen.

Dass die Bewohner des größten deutschen Kiffer-Biotops den Hintern nicht hochbekommen, um für ihr Recht auf „Rausch“ zu kämpfen, ist mehr als traurig – und zugleich ein weiteres Indiz dafür, dass die in Berlin lebenden Bürger generell Unwillens sind, politische Impulse zu setzen. Stoisch ertragen die Hauptstädter das Hanfverbot, die Verelendung des Prekariats und die Gentrifizierung ganzer Stadtteile. Vollends darauf getrimmt, nur sich selbst der Nächste zu sein, balgen sich Alt- und Neuberliner um unterbezahlte Sklavenarbeit und überteuerte Wohnungen. Gelebt wird, als gäbe es kein Gestern und kein Morgen. Was zählt, ist der letzte Thrill, den der marktkonforme Mainstream über die sozialen Netzwerke als solchen offeriert.

Wie sich diese neue Lebensart gestaltet, zeigte sich vor knapp einer Woche am einstmals revolutionären 1. Mai in Kreuzberg: Statt gegen Ausbeutung und Mietwucher aufzubegehren, versammelte sich das von Zalando & Co. eingekleidete Partyvolk zum Rudelchillen im Görlitzer Park. Die von der Presse herbeigesehnten Tumulte zwischen Polizei und Demonstranten blieben aus. Der Mangel an politisch engagierten Jungbürgern ist einfach zu groß, um denen das Fürchten zu lehren, die Berlin mit ihrem Geld zuscheißen.

Und so war es am Samstag bei schönstem Wetter nicht verwunderlich, dass dem GMM all jene fernblieben, die sich der Schwarmintelligenz untergeordnet haben und deshalb unpolitisch durchs Leben gehen. Warum sich solidarisch verhalten, wenn es auch asozial geht? Ist doch alles okay in Berlin. An fast jeder Ecke bietet ein Btm-Fachhändler seine illegale Ware feil, und der Verfolgungsdruck lässt sich locker aushalten. Es besteht also keine Veranlassung, sich unter die „üblichen Verdächtigen“ zu mischen, die für etwas die Fahne hochhalten, was kaum noch jemanden kratzt, der es geschickt angeht.

Dass der GMM in Berlin keinen Anklang findet, hat sich die aktive Hanfcommunity allerdings auch ein Stück weit selbst zuzuschreiben. Das ewig gleiche Konzept, mit ohrenbetäubenden Technobeats durch den Kreuzberger Kiez zu ziehen, um mit ein bisschen Love-Parade-Feeling die Jugend anzulocken, hat sich überlebt. Gereifte Cannabis-Konsumenten schreckt der Radau eher ab. Die Relevanz des GMM geht verloren, weil nicht die erreicht werden, die es gesittet und umweltverträglich mögen. 3,6 Millionen Menschen leben zwischen Spree und Havel, doch leider gelingt es den haupt- und ehrenamtlichen Hanfaktivisten nicht, auch nur annähernd das Potenzial an Mitstreitern auszuschöpfen.

Dass es auch anders geht, zeigen GMM-Veranstaltungen fernab Berlins. In Nürnberg beispielweise haben sich 1.300 Hanffreunde zusammengefunden – und das bei nur etwas mehr als 500.000 Einwohnern. Auf Berlin übertragen lässt sich resümieren, dass auf die selbstgefälligen Hauptstädter im Kampf gegen die Cannabis-Prohibition kein Verlass ist.