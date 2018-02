Niederländisches Gericht verbietet Raucherräume in der Gastronomie

Coffeeshop-Betreiber fürchten neue Schikanen seitens der Polizei, wenn Jointraucher vor die Tür treten müssen

Zehn Jahre nach der Einführung des Rauchverbots in Gaststätten und Hotels müssen nun auch die abgesonderten Raucherräume rauchfrei sein – zumindest in den Niederlanden. Das Oberlandesgericht in Den Haag hat den Klageführern der Anti-Raucher-Organisation „Clean Air Netherlands“ Recht gegeben und verkündet, dass die Ausnahmeregelung für Raucherräume in Gaststätten gesetzeswidrig ist. Nach Ansicht des Gerichts sind die Niederlande als Mitglied der Europäischen Union dazu verpflichtet, gemäß den Vereinbarungen mit der Weltgesundheitsorganisation Maßnahmen zu ergreifen, um den Tabakrauch aus den öffentlichen Bereichen zu verbannen. Das sei laut Gericht in den Raucherräumen nicht gewährleistet, da sich Nichtraucher oftmals dem sozialen Druck der Raucher beugen und sich so gezwungenermaßen dem Tabakqualm aussetzen. In der Praxis sei es auch unvermeidlich, dass der Qualm aus den Raucherbereichen entweicht.

Die Entscheidung fiel im Berufungsverfahren, das die Nichtraucher-Organisation nach der abschlägigen Entscheidung aus dem Jahr 2016 angestrengt hatte. Das jetzige Urteil besagt jedoch nicht, dass tatsächlich alle Raucherzonen in den gastronomischen Betrieben und Hotels ad hoc geschlossen werden. Noch hat der Staat das letzte Wort und kann das Urteil in einem neuen Verfahren von höherer juristischer Instanz kassieren zu lassen.

Die Berufsgenossenschaft der Gastronomen und Hoteliers fürchtet dramatischen wirtschaftlichen Schaden. „Nach Jahren des Friedens, wird diese Entscheidung unter Gastronomen enorme Unruhe verursachen“, sagt der Präsident vom Koninklijke Horeca Niederlande, Rober Willemsen. „Etwa 25 Prozent der Kneipen und Diskotheken in den Niederlanden verfügt über separate Raucherbereiche. Raucherzimmer waren in den Vorschriften seit Beginn der Einführung des Rauchverbots erlaubt“. So seien Zehntausende von Euro investiert worden, die mit dieser Entscheidung zunichte gemacht würden. Rauchende Gäste würden ausbleiben – mit der Folge von erheblichen Umsatzeinbußen und Verlust von Arbeitsplätzen. Auch würde das Verbot von Raucherräumen mehr Unannehmlichkeiten auf den Terrassen oder auf der Straße mit sich bringen.

Gleiches fürchten auch die Coffeeshops, die ohne Raucherbereich gar nicht denkbar wären. Coffeeshops schenken keinen Alkohol aus, leben aber davon, dass die Gäste abseits der Öffentlichkeit ungestört Cannabis und Haschisch entweder mit oder ohne Tabak verbrennen können. „Für viele Coffeeshops wird es sicherlich sehr nervig“, erklärt der Betreiber des Coffeeshop „Liberty“ in Zutphen, einer Kleinstadt in der Provinz Gelderland. „Laut Nichtraucherschutzgesetz müssen unsere Gäste ohne Tabak rauchen.“

Doch ein striktes Tabakrauchverbot in Coffeeshops wäre kontraproduktiv. Schließlich wollen viele Coffeeshop-Besucher auf den mit Tabak gedrehten Joint nicht verzichten. Ein Verbot in den extra dafür hergerichteten und mit teuren Belüftungsanlagen ausgestatteten Kifferräumen wäre fatal. Flugs stünden die Jointraucher wieder vor der Tür oder lungerten auf Kinderspielplätzen herum, um die Anwohner aus dem Häuschen zu bringen und die Polizei auf den Plan zu rufen.