Cannabis wird als recht harmlose Substanz verstanden

Glaubensfragen für und wider Legalisierung.

Während in vielen Teilen der Erde fortschrittliche Cannabispolitik Einzug erhält, um den Schwarzmarkthandel wie die Menschenjagd zu verdrängen, wird in starren Staatsapparaten aufgrund von Glaubensfragen eine Legalisierung von Marihuana für Erwachsene von vornherein ausgeschlossen. Da selbst in liberalen Gefilden Europas politisches Interesse vor wissenschaftliche Erkenntnis gerückt wird, wird die Diskussion über die Vor- und Nachteile von Gegnern einer Cannabisfreigabe ziemlich selten mit stichhaltigen Argumenten geführt. So äußern sich hierzulande auch immer wieder Mediziner und Fachleute zu Wort, die den Dinosauriern der Drogenpolitik die Arbeit erleichtern wollen, wenn sie die öffentliche Debatte als einen Grund für steigende Behandlungszahlen in Suchtkliniken nennen.

Man dürfe Cannabiskonsum nicht bagatellisieren, regelmäßiger Gebrauch erhöhe das Risiko für psychische Störungen, Psychosen, Angstzustände und Schizophrenie, warnt der Chefarzt der Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Ahlhorn. Weil die Behandlungen von Konsumenten im Verhältnis stärker als die anwachsenden Konsumentenzahlen steigen würden, könne man daraus schließen, dass immer mehr Menschen problematische Erfahrungen mit dem Suchtmittel machen würden. Eine sachliche Debatte müsse daher geführt werden, weshalb Doktor Gunter Burgermeister sofort alte Schreckgespenster aus der Prohibitionistenkiste zaubert. Der Abfall schulischer Leistung, schwindende Motivation und Veränderungen im Gehirn sind nur drei Beispiele von ausbrechender Marihuanasucht, bevor Behandlungen bei 14 bis 25 Jahre alten Betroffenen in den Suchtkliniken der Diakonie als empfehlenswert betrachtet werden. Immerhin weiß der Chefarzt aber hinzuzufügen, dass die stattfindende Kriminalisierung von Cannabisnutzern ebenso wenig zuträglich für die Entwicklung einer jungen Persönlichkeit ist, da man sich als außerhalb der Gesellschaft stehend behandelt vorkommen würde. Der Zugang zu kriminellen Milieus wäre dazu auch ein Nachteil der Prohibition, weshalb im Umkehrschluss eigentlich für weniger gebildete Menschen erkennbar werden müsste, dass wohl kaum verharmlosende Debatten für die steigenden Konsumentenzahlen und noch höher liegende Quoten von Zwangsbehandlungen verantwortlich sein dürften.

Bestätigende Argumente hierfür erbringen aktuelle Umfragen aus den USA, wo trotz der öffentlichen Ansicht, dass Zigaretten, Alkohol und Zucker gesundheitsschädlicher sind als Marihuana, keine steigenden Konsumentenzahlen unter Minderjährigen zu verzeichnen sind.

Cannabis wird als recht harmlose Substanz verstanden – nach einer Legalisierung gerechtfertigt.