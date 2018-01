André Schulz spricht Klartext.

Der Bundesvorsitzende des Berufsverbandes der Kriminalbeamten in Deutschland André Schulz ist Zuschauern von exzessiv.TV spätestens seit Folge N° 477 ein Begriff. Genannte Persönlichkeit fand aber auch schon März 2017 nach einem Auftritt bei Sandra Maischberger größere Beachtung unter Hanfbefürwortern, als in der bekannten Talkrunde heiß über die Freigabe von Drogen diskutiert wurde. Nun äußerte sich der freundliche Polizist in der Hamburger Morgenpost in einem Gastartikel zu Wort und zieht aus den aktuellen Geschehnissen in Amerika eindeutige Schlüsse für einen veränderten Umgang mit Marihuana und dessen Konsumentenkreis. Daher wird nun schriftlich die Cannabisfreigabe vom Bundesvorsitzenden der Kriminalbeamten gefordert, weil der bisher betriebene Aufwand wenig zielführend ist und Alternativen eindeutig bessere Ergebnisse versprechen.

Nicht nur die aktuellen Veränderungen in Kalifornien, auch der liberale Umgang mit Drogen in Portugal, oder aber die unerträgliche Bürgerkriegssituation in Mexiko lassen André Schulz im Klartext über die Notwendigkeit eines Umschwunges in der deutschen Drogenpolitik berichten. Weil die Polizei hierzulande bei über 70 Prozent aller Fälle mit unbescholtenen Konsumenten viel Zeit verschwenden würde, während Kriminelle aus dem organisierten Verbrechen aufgrund fehlender Ressourcen zu häufig davonkämen, müsse Deutschland bereit sein, auch andere Wege einzuschlagen. „Es ist Zeit, auch hier das Kiffen für Konsumenten vollständig zu entkriminalisieren und einen regulierten Markt für Marihuana zu schaffen – mit wirksamem Jugend- und Verbraucherschutz“, so Schulz. Da nach ihm vorliegenden Informationen aus verschiedenen Studien heute mehr Menschen Drogen konsumierten als in der Vergangenheit, zeige diese Tatsache die dürftige Wirksamkeit der durchgesetzten Verbotspolitik. Die bisherigen Erfahrungen aus allen fortschrittlicheren Gefilden wären durchaus als positiv zu bewerten, auch wenn es noch zu früh für belastbare Ergebnisse wäre.

Dass derartige Informationen alle versteinerten Politiker unserer Welt nicht sonderlich zu interessieren scheinen, lässt aktuell aber leider erneut ein gewisser Jeff Sessions vermuten. Der US-Justizminister hat nur drei Tage nach der Hanffreigabe von Cannabis in Kalifornien angekündigt, nicht länger die seit Barack Obama durchgeführte Toleranzpolitik gelten zu lassen, sondern Schritte in die Wege zu leiten, um dem aus seiner Sicht noch illegalen Treiben ein jähes Ende zu bereiten. Immerhin haben verschiedene Kräfte aus dem eigenen republikanischen Lager Ähnliches mit dem auf Volksentscheiden herumtrampelnden amerikanischen Justizminister vor.

So wie für diese Spezies der grauen Dinosaurier ist es auch für die globale Prohibition von Cannabis aus Sicht von Jägern und Gejagten, einfach wirklich an der Zeit zu gehen!