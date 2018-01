40 Milliarden Dollar schwere Industrie startet dank der Freigabe von Hanf durch.

Mit der Legalisierung von Cannabis in Kalifornien ist ein großer Schritt in die Richtung zur Beendigung des globalen Hanfverbotes getan. Ein riesiger Markt eröffnete sich im Südwesten der USA, der nach vielversprechenden Vorläufen in anderen Bundesstaaten seinen Teil dazu beitragen wird, dass andere Gebiete ebenfalls umschwenken. 400000 Jobs durch Cannabis in den USA bis 2021 lauten die neusten Prognosen, die alle aktuell eher noch zur Prohibition tendierenden Personen aufhorchen lassen müssten. Eine bis zu 40 Milliarden Dollar schwere Industrie sollte einfach nicht länger unter der Oberfläche der Gesetze florieren.

Schon im vergangenen 2017 überstiegen die eigentlichen Geldeinnahmen durch legales Cannabis in den USA die gewagten Vorhersagen, weshalb die Erschließung der Märkte in Kalifornien und folgend in Maine, Massachusetts und weiteren Bundesstaaten in diesem Jahr natürlich großen Einfluss auf die möglichen Umsätze haben wird. Nach neusten Prognosen des Marktforschungsunternehmens Arcview beziffert der mögliche Wert des gesamten Marihuanamarktes im Jahr 2021 daher ganze 40 Milliarden Dollar, wobei auch Einkäufe von Homegrowern und besondere Ausgaben von Konsumenten dazugerechnet wurden – Munchies und Co. Insgesamt würde bis 2021 ungefähr 414000 Menschen durch den legalen Cannabissektor eine Arbeitsstelle geschaffen, wovon allein in Kalifornien durch den just stattfindenden Umschwung ganze 99000 Jobs im Business und insgesamt wohl 146000 Arbeitsplätze geschaffen werden, bezieht man auch indirekte Effekte der Legalisierung in die Prognosen. Dass diese Zahlen aber nicht von irgendwo herkommen, zeigen Werte aus Colorado, wo der bereits erschlossene Markt offensichtlich dafür sorgte, dass die dortige Beschäftigungsquote nun mit zu den höchsten in den Vereinigten Staaten zählt.

In Deutschland lässt man dagegen lieber weiterhin Cannabisnutzer über Stunden von durch Steuergeldern finanzierte Polizeibeamte kontrollieren, selbst wenn die betroffene Person sogar eine Genehmigung für den Einsatz der natürlichen Medizin bei sich trägt. Eine funktionierende Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in Bayern für einzelne Auserwählte, dank des einfachen Verbotes von Hanf.