Legaler Hanfhandel dient guten Zwecken.

Mit der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken in Colorado eröffnete man einen zuvor unerschlossenen Markt, der unverhältnismäßig viel Steuergeld in die Staatskassen des US-Bundesstaates spült. Seit dem 01. Januar 2014 generiert der legale Handel mit psychoaktiven Hanfprodukten neben berauschten Bürgern auch viele Arbeitsplätze und harte Dollar, die Colorado für sinnvolle Projekte zur Verfügung stehen. Zählt man die gesamten Steuereinnahmen auf Staatsseite aktuell zusammen, wurde bereits eine halbe Milliarde Dollar durch Cannabis in Colorado eingenommen.

Die Marke von 501 Millionen Dollar sei am 31. Mai 2017 im amerikanischen Bundesstaat durch Steuern und Gebühren im legalen Cannabusiness geknackt worden, der neben Washington früh Marihuana zu Genusszwecken genehmigte. Monatlich würden über 100 Millionen Dollar durch Medizinalhanf und psychoaktive Hanfprodukte auf dem legalen Markt umgesetzt, was in 2017 alleine schon 95 Millionen Dollar an Steuereinnahmen für Colorado bedeute. Organisatoren der in 2012 erfolgreich durchgeführten Legalisierungskampagne werden aufgrund des erreichten Meilensteins jetzt einen Jumboscheck an Repräsentanten der Regierung überreichen und erinnern in Berichten über den Erfolg schon einmal daran, wofür das lange Zeit dem Schwarzmarkt überlassene Geld nun sinnvollerweise hinfließe: Schulen hätten gebaut werden können, Programme gegen Drogenabhängigkeit seien finanziert und gegen das Leid von Obdachlosen wäre ebenso etwas durch die unverhofft hohen Einnahmen im Cannabissektor unternommen worden. Ein spürbarer positiver Effekt für die gesamte Gesellschaft ließe sich daher kaum verleugnen.

Einzig in Ortschaften, in denen Amendment 64 freiwillig außer Kraft gelassen wurde und Marihuana zu Genusszwecken weiterhin nicht verkauft werden darf, muss man wohl auf die zusätzlichen Einnahmen samt positiven Nebeneffekten verzichten.

In Uruguay, wo nun fünf Gramm Cannabis für sagenhafte 6,50 Dollar über die Apothekentheke wandern, sollten ausbleibende Auswirkungen auf die gesamte Infrastruktur des Landes und das Allgemeinwohl der Bevölkerung daher nicht gleich von Prohibitionisten als Misserfolg gewertet werden dürfen.

Legaler Hanfhandel dient guten Zwecken, sobald der Schwarzmarkt untergraben wird.