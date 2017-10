Verteilung von 85 Millionen Dollar Steuereinnahmen in Oregon.

Die „Verkaufsargumente“ für eine Cannabislegalisierung liegen mittlerweile unumstößlich auf der Hand. Sinkender Gebrauch unter Heranwachsenden, hohe Steuereinnahmen und weniger ungerechtfertigte Festnahmen von friedlichen Menschen. Im US-Bundesstaat Oregon wird nun erstmals der Nutzenfaktor der Cannabislegalisierung deutlich durch Zahlen definiert, da die Verwertung von 85 Millionen Dollar begonnen hat, die einzig durch genehmigtes Genussmarihuana in Staatskassen gespült wurden. Dabei ist legales Cannabis besonders gut für Schulen, da ein Großteil des ehemaligen „Drogengeldes“ jetzt offiziell in das Bildungssystem einfließen wird.

Auch wenn in Oregon am 01. Oktober 2015 bereits der Handel mit dem Genussmittel Cannabis betrieben werden durfte, fand eine Besteuerung der natürlichen Handelsware erst seit dem 04. Januar 2016 statt. Gute eineinhalb Jahre später werden nun 85 Millionen Dollar – die es ohne die Legalisierung von Cannabis nicht in die Staatskassen geschafft hätten – für unterschiedliche Bereiche bereitgestellt, wobei das Schulsystem mit der höchsten Gesamtsumme von 34 Millionen Dollar am stärksten profitiert. Weitere Nutznießer des ludischen Gebrauches der mannigfaltigen Hanfproduktpalette Oregons werden die Gesundheitsämter sowie die Polizei sein, wo auch ein gehöriger Anteil der Cannabissteuereinnahmen für Prävention von Alkoholismus und Drogensucht eingesetzt werden wird. Insgesamt sollen 108,6 Millionen Dollar ab dem Beginn der Besteuerung bis Ende August 2017 eingenommen worden sein, von denen etwas über 9 Millionen auch für die Deckung der gesamten Verwaltungskosten zur Verfügung stehen werden. Insgesamt habe man die Einnahmeprognosen noch überschritten, weshalb selbst Empfänger der großen Staatsspenden noch nicht genau wüssten, mit welchem Betrag sie kommende Woche zu rechnen haben. Am 11. Oktober – knapp zwei Jahre nach der Legalisierung von Cannabis in Oregon – landen die vielen Millionen Dollar laut Steuerbehörde aber mit Sicherheit bei den jeweiligen Instituten, Apparaten und Organisationen, die das Geld jetzt sicherlich sinnvoller einsetzen werden, als alle schamlosen Schmugglerbanden und dubiosen Drogenhändlerringe zuvor.

Legales Cannabis macht Schule.