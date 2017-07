Der Deutsche Hanf Verband veranstaltet eine eigene Konferenz.

Häufige Besucher der Webseite des Deutschen Hanf Verbandes wissen es schon seit letzter Woche: Ende diesen Jahres lädt die erfolgreiche Lobbyorganisation aller Marihuanakonsumenten zu einem eigenen Treffen in die deutsche Hauptstadt ein. Der Deutsche Hanf Verband veranstaltet eine eigene Konferenz mit der Cannabis Normal! im November in Berlin.

Aufgrund der stattfindenden Bewegung in der politischen, medizinischen und gesellschaftlichen Betrachtungsweise von Marihuana möchte der DHV die derzeitige Stimmung nutzen, um die Legalisierung von Cannabis weiter voranzutreiben. Daher richtet man eine Fachkonferenz zum Thema aus, die im ansprechenden Ambiente des Viersternehotels Wyndham Garden vom 03. – 04. November 2017 stattfinden wird. Unter dem Motto „Cannabis Normal! Kurz vor fair – sei dabei!“ sollen 300 Gäste zwei Tage lang über die Chancen und Möglichkeiten diskutieren, wie man den aktuellen Stand der Legalisierungsdebatte unter Fachleuten sowie auch gesamtgesellschaftlich bestmöglich vorantreiben könne. 20 Panels zum Thema Legalisierung von Cannabis sind angedacht und mittlerweile wurden auch die ersten Fachbesucher bekannt gegeben, die der ersten großen DHV-Konferenz mit Sitzungsbeiträgen unterstützend beiseite stehen werden. Zugesagt haben aktuell unter anderem Prof. Dr. Lorenz Böllinger vom Schildower Kreis, der bekannte Jugendrichter Andreas Müller, André Schulz, der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter sowie auch Hubert Wimber, Polizeipräsident a.D. und Vorsitzender von LEAP Deutschland. Ebenso sind politische Kräfte in Form von dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion DIE LINKE Frank Tempel, dem drogenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag Burkhard Blienert sowie Stefanie Dehne, die SPD-Sprecherin für Gesundheitspolitik und Verbraucherschutz der Bürgerschaftsfraktion Bremen auf der Cannabis Normal! vertreten. Die Konferenz wird dabei ein umfangreiches Themenspektrum anbieten, welches sich von Politik, Aktivismus, internationale Entwicklung, Führerschein und Verwaltungsrecht über Cannabis als Medizin, neue Konsumformen, Onlinehandel via Darknet oder ökonomische Aspekte von Legalisierung und Prohibition erstrecken wird.

Anzumerken ist dabei, dass der Deutsche Hanf Verband mit der Veranstaltung keine Gewinne generieren möchte, sondern eine mittelfristige Kostendeckung anstrebt. Die Konferenz wird einzig als hilfreicher Baustein für den Weg zur Legalisierung betrachtet, weshalb auch alle Ortsgruppen des Verbandes mit einem Freiticket bedacht werden. Alle DHV-Mitglieder und Sponsoren der politischen Umschwung hervorbringenden Verbandsarbeit erhalten dagegen zusätzlich zu einem aktuell gültigen Frühbucherrabatt noch weitere Kostenersparnisse beim Bestellen der begrenzten Karten via https://cannabisnormal.de/tickets.

Bei Cannabis Normal!