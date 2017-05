Nicht vergessen: „Legalisierung macht Sinn!“

Auch wenn die ersten Maitage noch nicht sonderlich einladend wirken mögen, ruft am kommenden Samstag wieder die weltweit stattfindende Demonstration für die Beendigung des Krieges gegen Cannabis. Alle Befürworter der seit Jahrtausenden genutzten Wunderpflanze sind daher aufgefordert, sich am globalen Event zu beteiligen und gute Laune in die Öffentlichkeit zu tragen, während ein Umschwung im Umgang mit Marihuana gefordert wird. Kommenden Samstag ist der Global Marihuana March 2017.

Damit der GMM 2017 ein schillernder Festzug der Fröhlichkeit werden kann, müssen möglichst viele Teilnehmer auf den jeweiligen Veranstaltungen vor Ort erscheinen, die ihrer Forderung nach einer Beendigung der Prohibition Ausdruck verleihen. In dreißig deutschen Städten finden Demonstrationen zu diesem Zweck statt, die die Legalisierungspower aus der Mitte der Gesellschaft am 06. Mai bündeln werden, um mit fachkundigen Argumenten die letzten Zweifler umzustimmen. “Legalisierung macht Sinn!” lautet das Motto aller deutschen Demonstrationen im Rahmen des Global Marihuana March 2017, die von den fleißigen Händen des Deutschen Hanfverbandes mitorganisiert, gesammelt und auf der Webseite des Verbandes fachgerecht sortiert worden sind. Von Augsburg bis Wildeshausen werden 29 weitere Städte und Orte – darunter natürlich auch Berlin oder die österreichische Hanfwandertag-Pilgerstätte Wien – ihren Teil im deutschsprachigen Raum zum weltweiten Event beitragen, sodass die wichtige Veränderung der Gesetzeslage für Medizinalhanfpatienten zukünftig hier nur als erster Schritt zur vollständigen Rehabilitierung des gemeinnützigen Hanfkrautes betrachtet werden wird.

Ein legaler Markt für Cannabis ergibt schließlich nicht nur aus Konsumentensicht viel Sinn, weshalb die Forderungen nach einer regulierten Freigabe auch endlich langsam von der Politik umgesetzt gehören. Die Veranstalter der verschiedenen Demonstrationen und Events im Rahmen des Global Marihuana March 2017 hoffen bundesweit auf vergleichbare Besucherzahlen wie im vergangenen Jahr, wo insgesamt circa zehntausend Teilnehmer gezählt werden konnten.

Daher nicht vergessen: Am 06. Mai ist Global Marihuana March – egal, wie das Wetter ist!

(Die Liste teilnehmender Ortschaften und Städte samt Links zu den jeweiligen GMM-Veranstaltungen werden allesamt auf der Seite des DHV zur Verfügung gestellt – hier noch einmal für Unentschlossene, die in Hamburg, Dortmund, Plauen, Euskirchen und Wildeshausen auch eine Woche später demonstrieren könnten.)