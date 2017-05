Cannabis-Business – der Jobmotor in Colorado

Arbeitslosenquote im wahrsten Sinne des Wortes eingedampft

Das 1884 gegründete „Bureau of Labor Statistics“, in dem alle Arbeitsmarktstatistiken der USA zusammenlaufen, hat nun die Zahlen für März veröffentlicht. Im US-Bundesstaat Colorado ist demnach die Arbeitslosenquote auf 2,6 Prozent gesunken – dem niedrigsten Wert seit 1976. Zum Vergleich: In den gesamten USA liegt die Quote, der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen bei 4,5 Prozent, in Deutschland bei (geschönten) 6,0 Prozent.

Doch so hübsch die Zahlen auch klingen, aus Sicht der Sklaventreiber und Ausbeuter ist die Vollbeschäftigung eine wirtschaftliche Katastrophe. Immer mehr Werktätige folgen dem Lockruf des „grünen Goldes“ und wechseln in die Cannabisbranche. Statt für 10 Dollar Stundenlohn (9,20 Euro) in der Gastronomie zu schwitzen oder sich im Baugewerbe die Gesundheit zu ruinieren, werfen viele Billigarbeitskräfte den Bettel hin, um für den doppelten Lohn inklusive Krankenversicherung an einem sauberen Arbeitsplatz im Sitzen Hanfblüten zu maniküren. Zum Nachteil vor allem für Restaurants, die kaum mehr geeignetes Personal finden.

„Wir verlieren unsere Belegschaft zunehmend an die Cannabisindustrie,“ klagte Restaurantbesitzer Bryan Dayton aus Denver vor ein paar Wochen dem Medienunternehmen Bloomberg. „Dort werden 22 Dollar pro Stunde gezahlt, plus alle Vorteile. Man kann acht Stunden am Tag in einer heißen Küche schubbern oder Marihuana-Blüten in einem Gewächshaus mit Klimaanlage sortieren. Es ist eine ziemlich einfache Wahl.“

Doch nicht nur Personal für einfache Tätigkeiten wird nachgefragt. Auch kreative Köpfe werden vom Cannabisgewerbe gejagt und umworben. Ob Zuckerbäcker oder Chocolatier, gelockt werden Leute, die mit ihrem kulinarischen Talent die Gaumen der Cannabis-Connaisseure kitzeln wollen. Gleiches gilt für das Service-Personal der Marijuana Dispensaries. Händeringend werden qualifizierte und freundliche Verkäufer mit gesitteten Umgangsformen gesucht, die der Kundschaft kompetent und beratend zur Seite stehen.

Doch bei allem Wehklagen der Gastronomie, die ihre Mitarbeiter über Jahrzehnte mit Billiglöhnen am Hungertod hinderten, letztlich handelt es sich um ein Luxusproblem. In Denver eröffneten dieses Frühjahr über dreißig neue Restaurants. Dieser Boom ist auch auf die Marihuanalegalisierung zurückzuführen, die einen nicht enden wollenden Touristenstrom ins El Dorado für Cannabisliebhaber nach sich zieht. Wer kifft, bekommt nun mal auch Hunger und Durst.

Somit sorgt die Cannabislegalisierung für mehr Lohngerechtigkeit. Gastronomie und Baugewerbe werden zu Gehaltserhöhungen gezwungen, um die Mitarbeiter zu halten und neue anzuwerben. Inwieweit sich das hohe Lohnniveau der Beschäftigten im Cannabisgewerbe auf Dauer halten lässt, bleibt abzuwarten. Noch ist Colorado weitgehend konkurrenzlos, was den legalen Zugang von Cannabis zu Genusszwecken betrifft, und die Nachfrage ist höher als das Angebot.