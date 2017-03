Pressemitteilung der hiesigen Law Enforcement Against Prohibition.

Am 24. März trafen sich die Mitglieder des deutschen LEAP-Vereins, der sich aus Polizisten, Richtern und Staatsanwälten zusammensetzt, in Berlin zu einer Versammlung zuletzt. LEAP hat sich zum Auftrag gesetzt, Medien und Politik über die gescheiterte Drogenpolitik zu informieren und mittels sachkundigen Argumenten darauf aufmerksam zu machen, dass der Krieg gegen die Drogen ein größeres Übel als der bekämpfte Substanzgebrauch hervorruft. Auch wollen die Mitglieder von LEAP den verlorenen Respekt für die allgemeine Polizeiarbeit wiederherstellen, die durch die Strafverfolgung von gewöhnlichen Drogenkonsumenten beschädigt wurde. Einen schnellen Schritt nach vorne mit LEAP Deutschland wollen daher alle Mitglieder weitergehen, weshalb man in der gestern verschickten Pressemitteilung unter anderem auch alle angestrebten Cannabis-Modellprojekte in verschiedenen Metropolen unseres Landes begrüßt.

Pressmitteilung LEAP Deutschland vom 30.03.2017:

„Drogen entkriminalisieren, Polizeiressourcen nützlich einsetzen!

„Es ist einfach inakzeptabel, dass es auch 23 Jahre nach dem Cannabis-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts noch keine einheitliche geringe Menge bei Drogen gibt. Angesichts der Sicherheitslage sind die Ressourcen der Polizei schon knapp, so dass die Verfolgung von Drogenkonsumenten zwangsweise zu fehlenden Kapazitäten bei der Erfüllung wichtigerer polizeilicher Aufgaben führt“, so Hubert Wimber, ehemaliger Polizeipräsident von Münster und Vorsitzender von LEAP Deutschland, anlässlich der Abstimmung im Bundestag zur Entkriminalisierung von Drogenkonsumierenden.

Hubert Wimber weiter:

„Besonders begrüße ich das Anliegen, Modellprojekte für eine regulierte Abgabe von Drogen in die Kompetenz der Bundesländer zu legen. Meine Heimatstadt Münster ist neben Düsseldorf, Bremen und Berlin nur eine von mehreren Städten, die ein Modellprojekt auf den Weg bringen sollten. Es wäre schade, wenn es aufgrund politischer Vorgaben aus dem Bundesgesundheitsministerium scheitern würde.“

Vorstand von LEAP Deutschland: Hubert Wimber (Polizeipräsident von Münster a.D.), Irene Mihalic (MdB), Frank Tempel (MdB), Grit Sperschneider (Schatzmeisterin von LEAP)

Website: www.leap-deutschland.de

E-Mail: kontakt@leap-deutschland.de”

Freunde & Helfer!