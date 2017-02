Weiter gehen, als es das Gesetz zu Cannabis als Medizin erlaubt.

Bevor der Bundesrat am Morgen des 10.02.2017 das Gesetz zu Cannabis als Medizin wie erwartet abgesegnet hat, machte sich schon erneut eine kleinere Metropole Deutschlands für die nicht kranken Konsumenten von Marihuana stark. Überraschend stark, wie befürwortende Presseorgane bemerken. Düsseldorf will Cannabis studieren, vor dem vollständigen Legalisieren.

Am Donnerstag hat der Gesundheitsausschuss in Düsseldorf darüber beraten, wie man an dem Plan festhalten könne, legale Abgabestellen von Cannabis für Erwachsene einzurichten. Aus diesem Grund holt man sich Berater aus der Suchthilfe zu Rat, die Einschätzungen darüber abgeben sollen, welche Auswirkungen die legale Versorgung mit Cannabisblüten für Konsumenten hätte. Auch gehört dabei zu den Aufgaben der Suchthilfe, zu prüfen, ob der Umstieg von Konsumenten auf härtere Drogen bei einem legalen Angebot verhindert werden könne. Um dies herauszufinden, plant man nun – mittels einer noch zu beantragenden Ausnahmegenehmigung – eine wissenschaftliche Studie mit 500 Teilnehmern voranzubringen. Sollten sich bei Durchführung positive Effekte für die Stadt ergeben, wolle Düsseldorf beim Bundesamt für Arzneimittel einen Antrag stellen, die angewandte Handhabung auf alle erwachsenen Bewohner ausweiten zu können.

Die Landeshauptstadt seiner heilen NRW-Welt zusammenbrechen sieht in einem derartigen Fall dann wohl der Polizeipräsident von Essen/Mülheim Frank Richter, der am selbigen Donnerstag auf den Abend zu einer Cannabis-Diskussionsrunde der Jusos in Mülheim geladen war. Dort beklagte er zuerst die vielen Todesfahrten unter übermäßig berauschten Cannabiskonsumenten, um nach Kritik aus dem Publikum die Forderung auszusprechen, man solle doch lieber ein Alkohol- und Tabakverbot fordern, anstatt für die Legalisierung von Marihuana zu plädieren: “Statt die Legalisierung von Cannabis zu fordern, sollten wir lieber sagen: Lasst uns Alkohol und Tabak auch verbieten.” – Frank Richter – Polizeipräsident Essen/Mülheim – 09.02.2017.