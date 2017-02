Königliches Gras aus dem Vergnügungspark.



Im englischen Windsor steht seit 1996 ein Vergnügungspark der Marke Lego. Hauptsächlich für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren konzipiert, sorgte jetzt jedoch eine neu entdeckte Attraktion bei den ernsthaften Erwachsenen für erhöhte Aufmerksamkeit. Es fand Cannabisanbau im Legoland Windsor statt – auf königlichem Boden.

Wie verschiedene Medien melden, sind ein 40-jähriger Mann aus Windsor und ein 34-jähriger Mann aus Burnham verhaftet worden, da man sie des illegalen Cannabisanbaus im Legoland Windsor verdächtige. In einer abgelegenen Hütte außerhalb des Geländes wurde eine professionalisierte Zuchtanlage mit circa 50 Hanfpflanzen entdeckt, die möglicherweise von den beiden Herren betrieben worden sein soll. Am Montag wurde das unpassende Grünzeug in der passgenauen Plastikwelt bei Routinearbeiten seitens Legoland-Angestellten wahrgenommen, die daraufhin offensichtlich die Polizei alarmieren mussten – leider nicht die Lego-Polizei. Echte Beamte von der Thames Valley Police haben sich jetzt die Verbrechensaufklärung zum Ziel gesetzt, während die beiden Verdächtigen bis zum 28.02.2017 noch vorläufig im Gefängnis festgehalten werden, bis ihnen die Schuld bewiesen werden kann.

Denn auch wenn das genutzte Gebäude laut britischen Nachrichten auf der Grenze der dänischen Klötzchenwelt stehe, sei es nach Aussagen der Legoland-Betreiber eigentlich nicht mehr im eigenen Staatsgebiet der strapazierbaren Stapelware. Zugänglich wäre der Weg zum Tatort tatsächlich nur über das königliche Land, das niemand geringerer als Queen Elizabeth II höchstpersönlich besitze – das sogenannte Crown Estate.

Das königliche Gras aus dem Vergnügungspark könnte somit bereits ungewollt einen wohlklingenden Namen durch die Bericht erstattenden Medien erhalten, bevor von der örtlichen Polizei aufgeklärt wird, vom wem die vielversprechende Edelsorte nun eigentlich stammt. Crown Estate klingt aber bereits jetzt schon wesentlich geschmackvoller als Legoland.