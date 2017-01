Baden-Württemberg bekennt sich zu sechs Gramm.

Obwohl es bereits 1994 vom Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde, dass alle Bundesländer bei der Begrifflichkeit der Geringen Menge einen einheitlichen Kurs einschlagen sollten, gehen die strafrechtlich irrelevanten Grammzahlen bei Cannabisbesitz immer noch landesweit auseinander. Während erst kürzlich in Thüringen Berliner Maßstäbe von 10 Gramm eingeführt wurden, gilt im strickten Bayern ein ungenauer Wert in Konsumeinheiten, der auf eine klare Nennung des Gewichts verzichtet. Ebenso war/ist das in Baden-Württemberg der Fall, wo nun aufgrund einer offiziellen Nachfrage etwas Klarheit geschaffen wurde. Die Ortsgruppe Rhein-Nekar des Deutschen Hanfverbandes klopfte beim Justizministerium an und veröffentlichte die eingeholten Erkenntnisse via Pressemitteilung am 20.01.207. Bisher galt, die Geringe Menge sind drei Konsumeinheiten.

Da diese Aussage seitens der baden-württembergischen Rechtsgebung aber keine eindeutige Einschätzung für gesetzestreue Cannabiskonsumenten und Konsumentinnen zuließ, bat Dr. Christoph Lehner freundlich um eine genauere Definition. Die Antwort des Justizministeriums definierte die Geringe Menge von Cannabis in Baden-Württemberg daraufhin schriftlich auf sechs Gramm Trockengewicht der Pflanzenware. Man könne die drei Konsumeinheiten mit sechs Gramm Marihuana gleichsetzen.

“Es ist unverständlich, warum die sechs Gramm nicht gleich in der Verwaltungsvorschrift stehen. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist Vorsicht geboten, da der §31a BtMG eine Kann-Vorschrift ist, welche im Ermessensspielraum der Staatsanwaltschaften liegt und damit nicht einforderbar ist“, wird Dr. Lehner warnend in der Mitteilung über die genauere Definition der Geringen Menge zitiert. Auch weist der Sprecher der Ortsgruppe Rhein-Neckar Roland Hoffmann in dieser darauf hin, dass es dem Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung widersprechen würde, weiterhin eine besonders harte Verwaltungsvorschrift gegen Dauerkonsumenten geltend zu machen, die erst Ende 2016 unverändert verlängert wurde. So gilt derzeit bei angesprochenem Konsummuster – für welches es natürlich auch keine klare Definition gibt – sogar ein Ausschlusskriterium für die Einstellung eines Strafverfahrens, obwohl man offiziell den Vorsatz von Hilfe statt Strafe vertrete.

Da verschiedene Ortsgruppen des Deutschen Hanfverbandes bereits in der vergangenen und zu Beginn der neuen Legislaturperiode Gespräche mit der baden-württembergischen Landesregierung ersuchten, um benötigte Änderungen am Paragraph §31a des Betäubungsmittelgesetzes zu erwirken, klingen die abschließenden Worte in der Mitteilung zur klaren Definition der drei Konsumeinheiten mehr als verständlich. “Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie Rechtssicherheit herstellt, indem, wie in anderen Bundesländern auch, ein Soll-Kriterium für die Verfahrenseinstellung eingeführt wird. Zudem erwarten wir von der Landesregierung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, eine konkrete Initiative in der Justizministerkonferenz hin zu einer bundesweit einheitlichen geringe Menge an Cannabis, welche sich an den 10 – 15 Gramm der anderen Bundesländer orientiert“, fordert Dr. Christoph Lehner dort fachlich einwandfrei.

Konsumeinheiten klingen zudem doch viel verlockender, oder?