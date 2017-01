Zehn Gramm Cannabis in Thüringen

Rot/Rot/Grün erhöhten Geringe Menge zum Jahreswechsel.

Wie der deutsche Hanfverband gestern meldete, hat die Regierung in Thüringen die Menge des straffreien Besitzes von Cannabis zum Jahreswechsel etwas angehoben. Dabei soll es sich um einen messbaren Sprung von ganzen vier Gramm handeln. Zehn Gramm Cannabis gelten daher wohl nun als Geringe Menge in Thüringen.

Obwohl es laut DHV keine konkrete Zahl vor der am 01.01.2017 in Kraft getretenen Veränderung gegeben haben soll, galt in der Praxis in der Vergangenheit wohl regulär eine Sechs-Gramm-Regel für den straffreien Umgang mit Marihuana. Um einem Antrag, der vor über einem Jahr eingereicht wurde, endlich etwas gerecht zu werden, erfüllte man mit dem jetzigen Schritt einen kleinen Teil der dort gestellten drogenpolitischen Forderungen nach Reformen. Georg Wurth vom deutschen Hanf Verband hält diesen ersten kleinen Schritt eines einzelnen Bundeslandes – nach einer längeren Pause in der Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten in Deutschland – dennoch für ein wichtiges Signal. Auch ist er der Meinung, dass es für eine gemeinsame Initiative der Berliner-, Bremer- und Thüringer-Modellprojektbefürworter im Bundesrat an der Zeit wäre.

Dass die Informationen über die Gesetzesveränderung an alle Bürger via Facebook-Account des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz vermittelt wurden, könnte auch für eine langsame Annäherung der Politik an ein zeitgemäßes Handeln sprechen. Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) wird auf dem Portal zum speziellen Fall dagegen aber so zitiert: „Damit setzen wir eine weitere Vereinbarung des Koalitionsvertrages um. … Die neue Regelung ist ein Schritt hin zu einer modernen, effektiven Drogenpolitik, aber kein Freibrief. … Wir wollen uns auch in diesem Bereich an der Lebenswirklichkeit orientieren und setzen auf Aufklärung und qualifizierte Hilfe für Suchtkranke.“

Vier Gramm Cannabis extra reichen den Zuletztgenannten doch aber niemals, oder Herr Minister?