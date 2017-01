Ex-MSV-Stürmer geht auf unerwarteten Angriffskurs mit Cannabis

Mohamadou Idrissou macht Werbung mit Kiffen.

Eine Forderung, die bei deutschen Hanfaktivisten schon länger besteht, wurde seit Beginn des neuen Jahres schon zweimalig von dem ehemaligen Bundesliga-Fußballspieler Mohamadou Idrissou erfüllt. Dem bestehenden Wunsch nach Ehrlichkeit nachkommend, zeigte der bekannte Kicker erst öffentlich wirksam seine Neujahrsvorsätze via Facebook, um anschließend mit neu entworfenen Kifferklamotten auf ein eigenes Modelabel und seine soziale Spendenaktion aufmerksam zu machen. Der ehemalige MSV-Stürmer geht auf unerwarteten Angriffskurs mit Cannabis.

So soll Mo Idrissou via Facebook-Timeline ein Foto von Dutzenden Joints mit dem Hinweis veröffentlicht haben, sich zukünftig voll auf Cannabis konzentrieren zu wollen. Er habe über Neujahr etwas nachgedacht und sei zu dem Schluss gekommen, dass es derzeit wenig Sinnvolleres für ihn zu nutzen gäbe – in wesentlich weiser gewählten Worten ausgedrückt. Nur wenige Tage später machte er dann darauf aufmerksam, dass sein eigenes Modelabel ein neues T-Shirt ins Angebot nähme, von dessen Verkaufseinnahmen pro Exemplar fünf Euro an ein Kinder Hospiz gespendet würden. Auf dem Shirt zu sehen ist der ehemalige MSV-Duisburg-Stürmer mit einem dicken Joint im Mundwinkel, während Idrissous Künstlername „I’m undercover“ das Motiv verziert.

Das eigentliche Motiv hinter Mos bestehenden Wunsch nach neuer Ehrlichkeit und der daraus resultierenden öffentlichen Zuwendung zur oft falsch verstandenen Hanfpflanze lässt sich zwar recht leicht erahnen, schaden werden solche so oft geforderten und leider noch so selten stattfindenden Outings deutscher Prominenter der Legalisierung im Land jedoch trotz des erhofften Eigennutzens nicht.

Cannabis hat mehr als einen guten Zweck.