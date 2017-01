Das unbequeme Thema der Cannabislegalisierung.

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

In der gestrigen Ausgabe der „Berliner Morgenpost“ durfte sich Gesundheitssenatorin Dilek Kolat in einem Interview von der hässlichen Seite zeigen. Kaum einen Monat im Amt und schon sabotiert die 49-jährige Sozialdemokratin die mit Grünen und Linken getroffene Koalitionsvereinbarung, den kiffenden Bürgern die Hand zu reichen. Berlins Gesundheitssenatorin will von Cannabis nichts wissen. Als die Tendenzjournalisten der Springerpresse das unbequeme Thema der Cannabislegalisierung aufs Tapet brachten, diktierte die Chefin der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ins Diktiergerät, dass sie die falsche Ansprechpartnerin sei. „Ich bin Gesundheitssenatorin, für polizeiliche Fragen sind andere zuständig. Ich möchte, dass Cannabis kontrolliert für Heilungszwecke genutzt werden kann. Außerdem soll die Suchtprävention verstärkt werden, nicht nur in Bezug auf Cannabis, sondern auf alle Abhängigkeiten.“

Im Grunde war damit alles gesagt, doch die rechtskonservativ ausgerichteten Gefälligkeitsjournalisten wollten die SPD-Quotenfrau vorführen und gaben sich mit den ausweichenden Floskeln nicht zufrieden, da es nicht „um medizinische Hilfe, sondern ums Kiffen geht“. Doch eine Dilek Kolat wäre keine feige SPD-Parteisoldatin, wenn sie klare und verbindliche Antworten geben würde und eine eigene Meinung hätte. „Noch einmal: Als Gesundheitssenatorin konzentriere ich mich auf die Aspekte der Gesundheit und Prävention.“ Doch die „Mottenpostler“ hakten noch einmal nach, ob sie denn „persönlich dafür wäre, den Cannabis-Konsum zu legalisieren“. Und so stellte sich die SPD-Trulla ohne Rückgrat endgültig das eigene Armutszeugnis aus, indem sie jegliche politische Verantwortung für ihr politisches Handeln von sich wies: „Ich persönlich habe keine Erfahrungen mit Cannabis. Aber es geht hier auch nicht um mich oder meine persönliche Meinung. Das Betäubungsmittelgesetz, das Cannabis verbietet, ist ein Bundesgesetz. Die gesellschaftliche Diskussion, wie Cannabis anders reguliert werden kann, müssen wir auf Bundesebene führen.“

Mit dieser Aussage bestätigt Dilek Kolat, dass sie als Gesundheitssenatorin fehl am Platze ist und sofort des Amtes enthoben werden müsste. Denn wer sonst ist auf Landesebene zuständig für die Rechtsvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes? Unter welchem Dach haust die Landesdrogenbeauftragte? Selbst wenn das Betäubungsmittelgesetz Bundessache ist, so verbietet das nicht, dass die in den Bundesländern zuständigen Politiker die „gesellschaftliche Diskussion“ führen. Zudem muss noch jedes neue bzw. geänderte Bundesgesetz vom Bundesrat abgenickt werden. Somit liegt es auch in der Verantwortung der Länder, sich einzumischen und nicht herauszuhalten. Ja, dem Bundesrat wird sogar zugestanden, eigene Gesetzesinitiativen einzubringen. Das heißt im Klartext, dass Dilek Kolat über die politische Macht verfügt, gemeinsam mit anderen Ländern dem Bundesgesundheitsministerium den Marsch zu blasen und im Interesse des eigenen Bundeslandes Einfluss auf die Drogenpolitik des Bundes zu nehmen.

Doch dieser politischen Pflicht entzieht sich die SPD-Trine. Statt zu handeln und die Beamten in ihrem Haus anzuweisen, eine eigene, dem Zeitgeist angepasste Meinung zum Thema Cannabis zu Genusszwecken zu bilden, duckt sich Drückebergerin weg, um bloß keine Verantwortung zu übernehmen.

Genau diese Arbeitsmoral ist es, die Politikverdrossenheit fördert und unsere Demokratie ad absurdum führt. Und das wahrlich Schlimme ist, dass die Arbeitsverweigerung von Dilek Kolat kein Einzelfall ist, sondern sich wie ein roter Faden durch die Berliner Landespolitik zieht. Schade, dass die Hanfcommunity nicht die Cojones hat, wie die Fahrradlobby zum nächsten Polizeirevier zu flitzen und der Senatsverwaltung eine Untätigkeitsklage an den Hals zu hängen.