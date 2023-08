Ist Cannabis denn schon legal?

Am Samstag zog die 27. Hanfparade durch Berlin, doch die Cannabis-Community interessiert es kaum

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Als die Hanfparade 1997 das erste Mal durch Berlin-Mitte zog, folgten dem Aufruf der Haschrebellen, Hanfpiraten und dem Bündnis Hanfparade mehrere Zehntausend „Cannabis-Straftäter“, um für die Freigabe von Haschisch und Marihuana sowie die Entkriminalisierung der Konsumenten zu demonstrieren. Ein Jahr später waren es bereits rund 50.000 Teilnehmer, die ihren Unmut gegen die sittenwidrige Drogenpolitik der CDU/CSU/FDP-Regierung zum Ausdruck brachten.

Im Herbst 1998 schien es endlich soweit: Der deutsche Michel hatte die Nase voll von der reformunfähigen Kohl-Regierung, und das Ruder der Bundespolitik durften der SPD-Bonze Gerhard Schröder und sein grüner Steigbügelhalter Joschka Fischer übernehmen.

Die Hoffnung der Cannabis-Community war groß, dass die neue Regierung das grüne Wahlversprechen einlöst und das Hanf freigibt. Doch weit gefehlt: Ohne mit der Wimper zu zucken, beugten sich die machthungrigen Grünen dem Diktat Sozialdemokraten, die von einer Entkriminalisierung der Hänflinge nichts wissen wollten und weiterhin stramm die Agenda verfolgten, jährlich Hundertausende Prohibitionsopfer ins Elend zu stürzen.

Für die Initiatoren der Hanfparade war klar: Der Kampf gegen das zum Himmel schreiende Unrecht des Hanfverbots muss fortgesetzt werden.

Und so folgte in den kommenden Jahrzehnten Hanfparade auf Hanfparade. Doch das Protestpotential von 1998 wurde nie wieder auch nur annähernd erreicht. Die Teilnehmerzahlen sanken von Jahr zu Jahr. Die Luft schien raus, nachdem die Ernüchterung eingetreten war, dass die neue rotgrüne Bundesregierung am kiffenden Teil der Bevölkerung Verrat geübt hatte. Statt Legalisierung gab es Gesetzesverschärfungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Hanfverbot. Der Posten des Drogenbeauftragten wurde mit Befürworterinnen der Hanfprohibition besetzt, die die Hanflüge voller Überzeugung weiterverbreiteten und die Konsumenten in die kriminelle Ecke stellten.

Und heute, ein Vierteljahrhundert später? Wieder spielen ein SPD-Bonze und ein Grüner Bundes- und Vizekanzler, gestützt von einer maroden FDP, die so tut, als habe sie ein Herz für Kiffer. Diesmal sei der politische Wille für eine Cannabis-Legalisierung jedoch wirklich vorhanden, könnte man glauben. Seit knapp zwei Jahren heißt es: Ihr Kiffer Deutschlands, seid zuversichtlich, denn schon bald ist Schluss mit Krimi.

Dieses Versprechen ist für die hartgesottenen und leidgeprüften Initiatoren der Hanfparade noch lange kein Grund, den Gefechtsstand im Anti-Hanf-Krieg zu verlassen und sich als rundum befriedeter und befriedigter Hänfling ins Private zurückzuziehen. Der Kampf geht weiter, die Hanfparade soll leben, denn erst, wenn auch der letzte Cannabis-Konsument entkriminalisiert ist, kann der Widerstand aufgegeben werden.

Doch leider hat sich auf der 27. Hanfparade, die am Samstag durch Berlins Innenstadt zog, gezeigt, dass der Widerstand der Hanf-Community bereits nachlässt, bevor überhaupt etwas erreicht wurde. Die Legalisierungsankündigung der Bunderegierung scheint vielen Menschen zu genügen, so dass offenbar kein Anlass mehr besteht, auf der Hanfparade Gesicht gegen die Cannabis-Prohibition, die noch immer Abertausende Leben zerstört, zu zeigen. Laut Polizei nahmen nur noch zwischen 500 und 600 Personen an der Demonstration teil. Die Veranstalter sprechen von 3000 Teilnehmern, was für den neutralen Beobachter allerdings etwas sehr hochgegriffen zu sein scheint.

Entsprechend enttäuscht äußerten sich die Initiatoren der Hanfparade. In einem Redebeitrag zur Eröffnung der 27. Hanfparade sagte der Versammlungsleiter Steffen Geyer:

„Schaut euch um! Wir werden langsam weniger. Der deutschen Legalisierungsszene geht es gerade nicht gut. Wir sind weniger Aktive, weniger geile Bands, weniger Paradewagen, weniger Infostände, weniger alles. Und warum? Weil uns die Politik hinhält.“

Diese Hinhaltetaktik ist es dann auch, die die seit über fünfzig Jahren entrechteten Cannabis-Konsumenten einlullt. Doch das Abwarten und Tee trinken der Community ist Stillstand des Widerstands gegen die Prohibition, die die kiffenden Bürger und Bürgerinnen nach wie vor mit der Repressionskeule züchtigt. Die vollmundigen Versprechungen der Ampelkoalition verflüchtigen sich zusehends, ohne dass sich nennenswerter Protest regt.

Die Frage muss gestattet sein: Soll das so sein?

Fast kommt der Verdacht auf, dass die Cannabis-Community erst dann wieder aus ihrem Tiefschlaf erwacht, wenn die Ampelkoalition komplett versagt und in der Regierungsverantwortung von der CDU/CSU abgelöst wird. Die Haltung vieler Hanffreunde, sich aus dem Widerstand gegen die Prohibition herauszuhalten, könnte jedoch zu einem bösen Erwachen führen, wenn der erhoffte Frieden unter einer künftigen rechtskonservativen Regierung unter Duldung der Höckepartei in einen „totalen Krieg“ gegen die kiffende Bevölkerung ausartet.

Nun denn! Sei wie es sei. Was vorläufig bleibt, ist, den Hanffreunden, die am Samstag auf der Hanfparade dabei waren, zu danken. Zum Glück gibt es sie noch, jene wackeren Brüder und Schwestern, die sich nicht einlullen lassen und weiterhin Zähne gegen den Prohibitionswahnsinn zeigen.

