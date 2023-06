Foto:Su/Archiv

Arzt gibt Cannabis, Ecstasy und LSD an Patienten. Jetzt wurde der Arzt festgenommen und inhaftiert.

Ein Arzt in Mannheim (Baden-Württemberg) soll Cannabis an Patienten abgegeben haben. In mindestens 5 Fällen soll der Arzt dem Patienten Cannabis ohne medizinische Indikation verordnet haben. Dies berichtet das Ärzteblatt. Der Arzt hat das Cannabis lediglich auf den Wunsch der Patienten verschrieben ohne dabei auf eine klare medizinische Indikation zu achten, berichteten die Polizei und Staatsanwaltschaft.

Dafür soll der Arzt mindestens 1.500€ pro Patient bekommen haben. Ebenfalls soll der Arzt dabei angeblich billigend in Kauf genommen haben, dass das Cannabis weiterverkauft wird. Dies ist eine absurde Behauptung, die sich nicht halten kann. Auf welcher Grundlage wird davon ausgegangen, dass das Cannabis weiterverkauft wird? Die Menge? Anzahl an Verschreibungen? Der Patient sieht aus wie ein Dealer? Nach dieser Logik müsste jeder Arzt, der einem Schmerzpatienten Oxycodon (ein starkes Opioid, auch Betäubungsmittel) verschreibt, auch billigend in Kauf nehmen, dass diese Pillen weiterverkauft werden. Da gibt es schließlich 100 Pillen in der Packung.

Der Mann wurde am Montag in seiner Praxis festgenommen. In seinen Privaträumen wurden 49 Gramm Ecstasy (MDMA) sowie 500 LSD-Blotter gefunden. Der Arzt hat wohl versucht, Patienten auf innovative Art zu helfen. LSD hat eine lange Liste an psychischen Erkrankungen, bei denen es helfen kann. Ähnliches gilt auch für Ecstasy. In Deutschland sind wir noch nicht so weit, dass wir das Potenzial dieser Medikamente erkannt haben. Dem Arzt wurde nun die Approbation entzogen und er sieht sich einem Strafverfahren entgegen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

