Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Razzia in Gera wurde von der Polizei durchgeführt. Dabei wurde eine Cannabisplantage entdeckt.

Am Freitag teilte die Polizei mit, dass sie Wohnungen und Einfamilienhäuser an mehreren Orten durchsucht hat. Bei den Durchsuchungen am Donnerstag in Gera, im Landkreis Greiz und im Landkreis Altenburger Land wurden insgesamt 15 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. Die Ermittlungen wurden aufgrund diverser Betrugsdelikte, Urkundenfälschung sowie Brand- und Nötigungsdelikten durchgeführt. Dies berichtete die Zeit.

Bei einer der Durchsuchungen in einem Gebäude im Landkreis Greiz entdeckten die Polizisten eine Cannabisplantage sowie Beweisgegenstände, kleinere Mengen Drogen und Munitionsgegenstände. Die Polizei hat keine Angaben darüber gemacht, ob die Durchsuchungen miteinander zusammenhängen. Die Ermittlungen sind noch im Gange.

Das Cannabis Business ist aktuell in der Hand von kriminellen Menschen. Auf dem Schwarzmarkt gibt es keine Sicherheitskontrollen. Durch eine Legalisierung wird verhindert, dass solche Menschen sich die Milliarden einverleiben. Die Polizei hat eine weitere Cannabisplantage beschlagnahmt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken