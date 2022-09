Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) verbietet Cannabis weiterhin. Damit gilt THC weiterhin als verbotenes Dopingmittel.

Nach der Sitzung des Exekutivkomitees in Sydney wurde entschieden, dass Cannabis weiterhin verboten bleibt. Diese Entscheidung geht auf die Empfehlung eines Expertengremiums zurück. Ebenfalls wird das semi-synthetische Opioid laut sport.de ab 2024 ebenfalls verboten sein.

WADA wollten nach der Sperrung einer Skispringerin für die Olympischen Spiele in Tokio aufgrund ihres Cannabiskonsums, ihre Position zu Cannabis überdenken. Bei dieser Überlegung kamen allerdings keine neuen Gedanken auf. Cannabis gilt weiterhin als verbotenes Dopingmittel im Sport.

In der Stellungnahme von WADA heißt es dazu: „Das Thema THC im sportlichen Kontext ist nicht einfach“, so der WADA-Generaldirektor Olivier Niggli. Es gebe laut Niggli in diversen Ländern der Welt eine „Vielfalt an Meinungen und Wahrnehmungen“ dazu.

„Aber wir sind uns bewusst, dass die Gesetze vieler Länder – und internationale Gesetze – es stützen, Cannabis auf der Verbotsliste zu belassen.“

Damit hat sich bei WADA vorerst nichts geändert.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken