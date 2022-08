Bild: Archiv Su

Hanfparade am 13. August 2022



Beitrag von Hans Cousto



Die Hanfparade ist die größte und traditionsreichste Demonstration für Cannabis als Medizin, Rohstoff

und Freizeitdroge in Deutschland. Sie findet seit 1997 jährlich in Berlin statt; die Hanfparade findet

somit seit einem Vierteljahrhundert jährlich in Berlin statt. Dieses Jahr, am Samstag, 13. August 2022,

wird zum 26. Mal die Hanfparade durch die Straßen Berlins ziehen. Nach zwanzig Jahren Hanfparade

wurde der Forderung nach Cannabis als Medizin durch das „Cannabis als Medizin Gesetz“ stattgegeben.

Das Gesetz ist am 10. März 2017 in Kraft getreten. Nun ist ein Gesetz für Cannabis als Genussmittel in

Vorbereitung. Damit dieses Gesetz den Bedürfnissen der Konsumenten wie auch des

Konsumentenschutzes entspricht, wird dieses Jahr auf der Hanfparade demonstriert. Rednerinnen und

Redner aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Medizin und Kultur werden die Forderungen im

Rahmen der Legalisierung artikulieren und über den Stand der Diskussion berichten. Das Motto der

Hanfparade lautet dieses Jahr „Hanf ist für alle da“.



Rednerinnen und Redner

Zum ersten Mal seit bestehen der Hanfparade wird der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und

Drogenfragen, Burkhard Blienert (SPD) auf der Hanfparade sprechen. In der 18. Wahlperiode (2013-

2017) war er Mitglied des Deutschen Bundestages und vertrat seine Fraktion als ordentliches Mitglied

im Ausschuss für Gesundheit, im Ausschuss für Kultur und Medien sowie im Haushaltsausschuss.

Blienert war während dieser Zeit Berichterstatter seiner Fraktion für Drogen- und Suchtfragen. Im Jahr

2018 war er als Redner auf der Cannabis Normal Konferenz des Deutschen Hanfverbandes (DHV) auf

der Bühne. Er gilt als engagierter Befürworter der Legalisierung von Cannabis.

Für die Grünen wird Kirsten Kappert-Gonther und Werner Graf präsent sein. Kirsten Kappert-Gonther

ist Obfrau der Grünen Bundestagsfraktion im Gesundheitsausschuss, Sprecherin für

Gesundheitsförderung sowie Sprecherin für Drogenpolitik, in deren Zusammenhang sie sich auch als

Sprecherin bei Law Enforcement Against Prohibition engagiert. Kappert-Gonther war maßgeblich

beteiligt am Antrag der Grünen betreffend des Entwurfes eines Cannabiskontrollgesetzes wie auch

betreffend des Antrages Potenziale des Nutzhanfanbaus voll ausschöpfen. Werner Graf ist seit März

2022 Fraktionsvorsitzender der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Zuvor war er von 2016 bis 2021

Vorsitzender der Berliner Grünen. Werner Graf, der seinerzeit Bundessprecher der Grünen Jugend war,

gehörte zu den Autoren der Erstausgabe des Hanf Journals, die im Herbst 2001 erschienen ist – kurz

nach der Hanfparade, die damals am 1. September in Berlin stattfand. In der Folge war er auch für einige

Zeit (bis 2005) Chefredakteur des Hanf Journals. Kirsten Kappert-Gonther und Werner Graf haben

schon mehrfach auf der Hanfparade gesprochen.



Die FDP wird mit drei Referenten auf der Hanfparade präsent sein, junge Leute die der Partei ein

wohltuendes neues Erscheinungsbild verleihen. Kristine Lütke ist seit 2021 Mitglied des Deutschen

Bundestages in der Fraktion der FDP. Im Dezember 2021 wurde Lütke zur sucht- und drogenpolitischen

Sprecherin der FDP-Fraktion gewählt. Sie ist außerdem Mitglied im Gesundheitsausschuss. Anna

Kryszan ist in Polen geboren und im Pott groß geworden. Seit fünf Jahren bereichert sie mit ihrer

offenen Art auf sympathische Weise ihre liberale Überzeugung. In dieser Zeit unterstützte Anna die

Berliner Julis als stellvertretende Landesvorsitzende. Im Februar 2022 wurde Anna Kryszan zur

Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen Berlin gewählt. Roman-Francesco Rogat lebt seit seiner

Geburt in Berlin. Roman-Francesco ist gelernter IT-Systemkaufmann. Ende 2012 ist Roman-Francesco

in die FDP eingetreten, als die Umfragen das erste Mal unter 5% gerutscht sind, um gegen den Trend ein

Zeichen zu setzen. Nach der Bundestagswahl ist er dann Mitglied der Jungen Liberalen geworden um

gemeinsam mit ihnen den Neuaufbau der FDP zu gestalten. Roman-Francesco Rogat ist seit dem 4.

November 2021 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Anna Kryszan und Roman-Francesco Rogat

beehren nicht zum ersten Mal die Hanfparde als Referenten.



Für die Partei DIE LINKE werden Niema Movassat und Niklas Schrader sprechen. Niema Movassat,

geboren 1984 in Wuppertal, studierte Rechtswissenschaften in Düsseldorf und schloss 2009 erfolgreich

ab. Im selben Jahr zog er für DIE LINKE in den Deutschen Bundestag ein. Im Jahr 2021 kandidierte er

nicht mehr für den Bundestag. Er gehört jedoch weiterhin dem Vorstand der Partei DIE LINKE an. Von

2017 bis 2021 war er drogenpolitischer Sprecher seiner Fraktion und setzte sich für die Legalisierung

von Cannabis ein. Im Juni 2022 wurde er mit dem „Hanfadler“ auf der Cannabis normal Konferenz

geehrt. Niklas Schrader ist Mitglied des Abgeordnetenhaus von Berlin, Mitglied des Vorstandes der

Fraktion DIE LINKE und Sprecher für die Politikfelder Datenschutz, Verfassungsschutz und

Drogenpolitik. Niklas Schrader fordert neben dem staatlich kontrollierten Verkauf von Cannabis die

Einrichtung von Cannabis Social Clubs und den Ausbau von Suchtprävention, sowie den Abbau von

Repressionen gegen Suchtkranke. Für den Konsumentenschutz fordert er die Etablierung von Drug-

Checking-Programmen. In diesem Zusammenhang ist er auch Mitglied beim LEAP (Law Enforcement

Against Prohibition) Deutschland e.V., welcher sich für die Legalisierung von Drogen einsetzt.

Vertreterinnen und Vertreter aus den Parteien CDU/CSU sowie AfD wurden wegen der parteipolitischen

Ablehnung der Legalisierung von Cannabis nicht nicht als Referenten zur Hanfparade eingeladen.

Außer den Repräsentanten der Parteien werden auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter diverser

Organisation aus der Zivilgesellschaft auf der Bühne der Hanfparade zu hören sein. So Georg Wurth und

Florian Rister vom Deutschen Hanfverband (DHV). Der DHV setzt sich als Lobbyorganisation seit 20

Jahren für die Legalisierung von Cannabis ein. Georg Wurth war zunächst seit Juli 2001 Geschäftsführer

des Bundesnetzwerkes Drogenpolitik (BND) bei den Grünen. 2002 wurde er Geschäftsführer des frisch

gegründeten Deutschen Hanfverbandes, den er dann 2004 als alleiniger Inhaber übernahm und bis heute

leitet. Georg Wurth ist auch in diversen weiteren drogenpolitischen Initiativen aktiv, z.B. beim

„Schildower Kreis“. Florian Rister engagierte sich 2001 ehrenamtlich im Alice-Project in Frankfurt am

Main sowie bei der Hanf-Initiative Frankfurt und trat dem DHV sowie Anfang 2012 auch der

Piratenpartei bei. Nach jahrelanger ehrenamtlicher Tätigkeit z.B. im Forum des DHV begann er im April

2014 seine feste Anstellung beim DHV. Lange bearbeitete er Anfragen, betreute Social Media Seiten und

arbeitete mit den verschiedenen DHV-Ortsgruppen. Zum April 2017 begann er seinen neuen Posten als

stellvertretender Geschäftsführer beim DHV. Georg Wurth und Florian Rister haben seit vielen Jahren

Jahr für Jahr auf der Hanfparade gesprochen – sie sind langjährige engagierte Motoren der

Legalisierungsbewegung.



Lisa Haag ist seit 2017 in der Cannabisbranche tätig. Im Juli 2018 gründete sie die MJ_UNIVERSE

GmbH, einen Publisher für digitale Produkte (z.B. Krautinvest.de) und ein kollaboratives Netzwerk, um

Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette von Hanf und Cannabis zu vernetzen. Lisa Haag ist

Gründungsmitglied und im Vorstand der deutschen Branchenvertretung BvCW e.V. und aktives Mitglied

des Cannafem Network – einem professionellen Netzwerk für Frauen, Hanf und Cannabis.

Andreas Gerhold war viele Jahren Drogenbeauftragter der Piratenpartei Hamburg. Er ist Gründer und

Vorsitzender des Cannabis Social Club Hamburg e.V..

Dr. Fabian Pitter Steinmetz ist Eurotox-zertifizierter Toxikologe und Consultant bei Delphic HSE.

Seinen PhD absolvierte er 2016 in der Computer-Toxikologie an der Liverpool John Moores University.

Wissenschaftlich interessiert ist er an Strukturaktivitätsbeziehungen, NPS und Harm Reduction-

Ansätzen. Als Vorstandsmitglied bei der European Coalition for Just and Effective Drug Policies

(ENCOD) setzt er sich für die Legalisierung des individuellen und gemeinschaftlichen Eigenanbaus von

psychoaktiven Pflanzen/Pilzen ein. Darüber hinaus ist er Mitglied des drogenpolitischen

Expertennetzwerks Schildower Kreis.



Philine Edbauer ist seit 2015 drogenpolitisch aktiv und rief 2017 zusammen mit Julia Meisner die

Initiative #mybrainmychoice ins Leben. Seitdem hat sie mehrere Dutzend Newsletter geschrieben,

mehrere Workshops, Vorträge und Demoreden gehalten. In der Kampagne für eine grundlegend neue

Drogenpolitik betreut sie die Kooperationen und politische Kommunikation.

Maximilian Plenert (* 1982) ist seit über 20 Jahren drogenpolitisch aktiv. Den Anfang hat sein

Engagement bei der Grünen Jugend und Grünen Partei, wo er über Jahre auf Bundesebene die grüne

Programmatik prägte und schärfte. Darüber kam er zu seiner Anstellung als wissenschaftlicher und

technischer Mitarbeiter beim Deutschen Hanf Verbandes von 2009 bis 2017. Vom DHV wechselte er

2017 zur Firma Sens Media als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachjournalist und

„Berufscannabispatient“. Aktuell ist Maximilian Geschäftsführer des KCG Kompetenzzentrum

Cannabis GmbH. Er engagiert sich in diversen Organisationen (Akzept, ACM/SCM, Grüne Jugend,

Grüne Partei, Schildower Kreis, LEAP) im Bereich Drogenpolitik und ist Autor zahlreicher

Publikationen zum Thema. Maximilian Plenert wird auf der Hanfparade den Patientenbereich betreuen.

Mirta Rostas ist die Vorstandsvorsitzende des CAPA Cannabis Patientenvereins e.V. und seit 2006 im

Gesundheitswesen tätig. Sie ist examinierte Pflegefachkraft, Pflegedienstleitung und

Qualitätssicherungs- / GMP-Beauftragte in der pharmazeutischen Industrie. Die Jahrelange Erfahrung

und die direkte Arbeit mit Patienten und anderen Akteuren des Gesundheitswesens hat sie veranlasst,

den Verein zu gründen. Die Vision des Vereins ist es, vielen Patienten die Möglichkeit zu bieten,

selbstbestimmt Entscheidungen über neue Behandlungswege zu treffen. Dies wird durch ein

ganzheitliches Konzept erreicht. CAPA Cannabis Patientenverein e.V. bietet Schulung, Beratung,

Workshops und Events an.



Daniel Brückner fing 2014 an sich drogenpolitisch zu engagieren und gehörte in den Jahren 2014 bis

2018 unter anderem dem Orgateam der Hanfparade an, organisierten mit anderen in einigen Jahren den

GMM Berlin und den 420 Smoke-In Berlin mit. Des weiteren war er auf vielen Cannabis-

Veranstaltungen als Redner und/oder Assistent der Veranstalter mit dabei und unterstütze zudem die

„Freie Arbeitsgemeinschaft Drogengenusskultur“ bei zahlreichen Drogeninfoständen in Clubs und auf

Festivals. Nach seiner Zeit als Moderator bei Exzessiv.TV gründete er im letzten Herbst mit „420

Berlin“ sein eigenes Projekt, mit dem er sowohl YouTube-Videos produziert, als auch Demonstrationen

und andere Events rund um Cannabis organisiert und unterstützt. Im April 2022 war Daniel der

Organisator der Demonstration 420day, die am 20. April 2022 vor dem Brandenburger Tor startete und

zur SPD-Zentrale führte.



Christoph Roßner (Roßner-Consulting) leistet seinen Beitrag zur Erschließung des vollständigen

Potentials von Hanf, indem er Politiker und Verbände, Krankenversicherungen und Ärzteschaft,

wissenschaftlich Forschende unterschiedlicher Bereiche, produzierende Unternehmen, Investoren und

weitere Interessenten beratend unterstützt.



Das Programm ist dieses Jahr sehr vielfältig und es werden noch ein paar weitere Rednerinnen und

Redner hinzu kommen, mit denen gerade korrespondiert wird. Moderiert wird das Programm auf der

BuyHigh-Bühne der Hanfparade von Michael Knodt. Seit 2004 arbeitet er als freier Mitarbeiter für

deutschsprachige Hanf-Zeitschriften und leitete die Redaktion des Hanf Journals als Chefredakteur von

2005 bis 2013. Zur Zeit schreibt er für das Vice-Magazin, den Nachtschatten-Verlag, Sensi-Seed, Leafly

sowie zahlreiche deutsch- und englischsprachige Publikationen. Michael Knodt war zudem langjähriger

Kopf und Moderator einer der beliebtesten deutschen Sendung zum Thema Hanf und dessen Verbot,

Exzessiv TV.



Musik

Zwischen den einzelnen Rednerstots wird es auf der Hanfparade auch Livemusik geben. Auf der

Auftaktkundgebung wird Johnny 808 aus Hamburg (authentischer realer Rap) und Raggabund (Reggae,

Latin und Dancehall) auftreten. Auf der Abschlusskundgebung wird der Liedermacher Götz Widmann

und die Band Mutabor zu hören sein.



Programmübersicht

Den Auftakt der diesjährigen Hanfparade bildet bildet wie in den Vorjahren wieder eine Kundgebung mit

politischen Reden und Live-Musik. Die Auftaktkundgebung wird am Samstag, den 13. August 2022, um

12 Uhr in der Spandauer Straße beim Neptunbrunnen auf der Südseite des Alexanderplatzes in der

Stadtmitte von Berlin starten.



Der bunte Demoumzug durch die Stadt wird um 15 Uhr starten und führt via Unter den Linden, vorbei

am Reichstag (Zentrum der Legislative), dem Bundeskanzleramt (Zentrum der Exekutive), dem

Gesundheitsministerium (Amtssitz des Drogenbeauftragten) und dem Hackeschen Markt zurück zum

Ausgangspunkt in der Spandauer Straße. Der Umzug wird von Paradewagen begleitet, auf denen

Musiker live spielen oder DJs für guten Sound sorgen.

Nach dem Demoumzug gegen 18 Uhr findet traditionsgemäß wieder eine große Abschlusskundgebung

mit Bühne, einer Hanfmeile mit Infoständen, einem Nutzhanfareal sowie dem Megabuds-Forum für

Hanfmedizin statt. Musiker unterhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Hanfparade von der

Bühne aus im Wechsel mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Medizin sowie der

Legalisierungsbewegung.



https://www.hanfparade.de/

