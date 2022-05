CBD hilft bei Suchterkrankungen

CBD hat vielerlei medizinische Anwendungen. Neue Studien zeigen, dass CBD auch bei Suchterkrankungen helfen kann.

CBD hilft erwiesenermaßen bei Angsterkrankungen, kann als Antikonvulsiva bei Muskelverspannungen eingesetzt werden und hat auch antipsychotische Eigenschaften. Ebenfalls haben sich positive Effekte bei der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) gezeigt. Jetzt gibt es neue Hinweise das CBD bei Suchterkrankungen (Substance use disorders – SUDs) helfen kann.

In Tier- und Menschenstudien wurde gezeigt, dass CBD den Suchtdruck bei Opioiden, Alkohol und Methamphetamin reduzieren kann. Bei Kokain gab es keine eindeutigen Beweise und bei einer Behandlung von einer Cannabisabhängigkeit zeigten sich in einer Tierstudien keine Hinweise auf eine Besserung der Symptomatik. In Studien mit Menschen hingegen konnte dank CBD die Frequenz und die Menge von konsumiertem Nikotin, Cannabis und Opioiden reduziert werden. Des Weiteren wurde weder bei Alkohol, Methamphetamin noch Kokain positive Erfolge in Studien mit Menschen erzielt.

Abschließend kann gesagt werden, dass CBD bei Nikotin, Cannabis und Opioidsucht helfen kann. Alle anderen positiven Effekte auf SUDs wurde nur in Tierstudien erzielt. Auch hier heißt es wie allzu oft “es braucht mehr Forschung”.

Ein Beitrag von Simon Hanf

