31 Tonnen Ott

In Marokko gelingt ein Coup: Die Polizei fand tonnenweise Cannabis.

Tanger: Hier wurde die Rekordmenge gefunden. Bild: Idris Meliani / Creative Commons.

Das es solche Funde gibt, ist immer wieder überraschend: In Tanger in Marokko wurden am vergsangen Mittwoch 31 Tonnen Cannabis gefunden. In einer Lagerhalle, getarnt als Obst und Gemüse wurde die Rekordmenge gefunden. Auch dabei: 200 Kilogramm Cannabisharz. Allem Anschein nach sollte das grüne Gold exportiert werden, alles unter dem Deckmantel eines Lebensmitteltransports. Das ist für Schmuggler nicht ungewöhnlich – oft dienen Lebensmittel oder andere Gegenstände als Tarnung für Drogen.



Bisher wurde nur ein 61-Jähriger Mann festgenommen. Der Verdacht, dass dieser Verbindungen zu einm offensichtlich sehr großen Ring aus Drogenhändlern hat, wird derweil noch untersucht. Dabei fanden die marokkanischen Polizisten sackweise Hasch in einem Kühlanhänger. Während der Mann in Untersuchungshaft sitzt, will die Polizei alle weiteren verdächtigen und involvierten Personen identifieren.



#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات

طنجة: الشرطة القضائية تجهض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات وتحجز 31 طنا و197 كيلوغرام من مخدر الحشيش في أحد المستودعات بمدينة طنجة. pic.twitter.com/DrYAlMzBOC — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 27, 2022



Cannabis ist auch in Marokko für Genußzwecke seit 1956 illegal, obwohl es oftmals toleriert wird. Seit 2021 ist es allerdings für medizinische, kosmetische und industrielle Zwecke legal. Paradoxerweise hat Cannabis in Marokko eine reiche tradition und wird hier seit Jahrhunderten angebaut. Das für die Pflanze günstige Klima liefert satte Erträge. Trotz des Verbots war Marokko lange der weltweit größte Produzent und Exporteur von Cannabis.



Noch heute werden hier jährlich mehere hundert Tonnen Cannabis exportiert. Allein im vergangen Jahr wurden allein 191 Tonnen Cannabisharz beschlagnahmt – wieviel Cannabis das Land also verlassen hat, kann man sich nur erträumen. Bei so viel Bubatz machen auch 31 Tonnen nicht wirklich einen Unterschied. Auch wenn es eine beachtliche Menge ist.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken